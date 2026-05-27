Correições do TRT-14 avançam em Varas do Trabalho do interior de Rondônia

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 27/05/2026 às 14h15

A Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) segue avançando com o calendário de correições de 2026 nas unidades da Justiça do Trabalho em Rondônia. Durante o mês de maio, foram realizadas correições nas Varas do Trabalho de Guajará-Mirim, em 14 de maio, de Buritis, em 19 de maio, e de Machadinho do Oeste, em 21 de maio.

Vara do Trabalho de Guajará-Mirim e equipe

As correições têm como objetivo avaliar processos, procedimentos administrativos e rotinas de trabalho das unidades judiciárias, contribuindo para o aprimoramento da prestação jurisdicional, da transparência e da eficiência dos serviços oferecidos à sociedade.

Os trabalhos foram coordenados pelo desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, vice-presidente e corregedor do TRT-14, com o apoio do juiz auxiliar da Presidência e da Corregedoria, Antônio César Coelho de Medeiros Pereira, além da equipe da Secretaria da Corregedoria Regional.

Vara do Trabalho de Buritis e equipe

Durante as atividades, são analisados indicadores de desempenho, movimentação processual e práticas adotadas pelas unidades, permitindo o diagnóstico das demandas e o aperfeiçoamento dos serviços jurisdicionais.

Vara do Trabalho de Machadinho D´Oeste e equipe

O corregedor Carlos Augusto Gomes Lôbo destacou que as correições representam uma importante ferramenta de acompanhamento e aprimoramento institucional.

“A correição é um momento de diálogo e avaliação das unidades judiciárias, sempre com foco no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e na melhoria do atendimento à sociedade em Rondônia e Acre”, ressaltou.

Próximas correições

O calendário de junho prevê novas inspeções em unidades da capital e do interior. As próximas correições serão realizadas no Núcleo de Justiça 4.0, em 2 de junho; na 8ª Vara do Trabalho de Porto Velho, em 3 de junho; no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Porto Velho (Cejusc-JT), em 19 de junho; na Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé, em 23 de junho; e na Vara do Trabalho de Rolim de Moura, em 25 de junho.

As ações reforçam o compromisso do TRT-14 com a modernização da gestão judiciária, a transparência institucional e a melhoria contínua da prestação jurisdicional em Rondônia e Acre.