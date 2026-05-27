SINTERO terá representante no conselho fiscal do IPAM

Por SINTERO

Publicada em 27/05/2026 às 14h30

Após 4 anos, o SINTERO volta a ter um representante no conselho fiscal municipal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (IPAM).

O conselheiro eleito, o professor Lodeilson Fernandes, mais conhecido como Fernando, foi eleito na última terça-feira (26) em uma eleição em que foram escolhidos 2 conselheiros fiscais, 4 conselheiros deliberativos e 1 coordenador de previdência.

O candidato eleito se compromete a fazer um trabalho voltado ao atendimento dos servidores do município de Porto Velho, em especial os trabalhadores da educação.