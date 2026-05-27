Prefeitura de Jaru realiza convoca aprovados em processos seletivos para diversos cargos

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 14h47

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial da última quarta-feira (27) cinco editais de convocação referentes aos processos seletivos voltados para as funções de monitor educacional, zelador, cozinheiro, assistente social, motorista de veículo pesado, neuropsicólogo e vigilante.

Os convocados têm o prazo de até três dias úteis, a partir da data de publicação dos editais, para tomarem posse dos cargos. Toda a documentação necessária para admissão deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.

Os editais podem ser visualizados na íntegra clicando nos links abaixo:

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39718?perPage=10&page=1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ZELADOR E COZINHEIRO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39719?perPage=10&page=1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39720?perPage=10&page=1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NEUROPSICÓLOGO

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39721?perPage=10&page=1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VIGILANTE

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/39722?perPage=10&page=1