Prefeitura de Jaru realiza convoca aprovados em processos seletivos para diversos cargos

A Prefeitura de Jaru publicou no Diário Oficial da última quarta-feira (27) cinco editais de convocação referentes aos processos seletivos voltados para as funções de monitor educacional, zelador, cozinheiro, assistente social, motorista de veículo pesado, neuropsicólogo e vigilante.
Os convocados têm o prazo de até três dias úteis, a partir da data de publicação dos editais, para tomarem posse dos cargos. Toda a documentação necessária para admissão deve ser enviada por meio de peticionamento eletrônico.
Os editais podem ser visualizados na íntegra clicando nos links abaixo:
https://transparencia.jaru.ro.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ZELADOR E COZINHEIRO
https://transparencia.jaru.ro.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSISTENTE SOCIAL E MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
https://transparencia.jaru.ro.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NEUROPSICÓLOGO
https://transparencia.jaru.ro.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VIGILANTE
https://transparencia.jaru.ro.
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