População é convidada para audiência pública que discutirá criação do Conselho da Pessoa com Deficiência

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 14h55

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu mais um importante passo na construção de políticas públicas voltadas à inclusão e à garantia de direitos das pessoas com deficiência. Em audiência realizada recentemente no município, o debate sobre acessibilidade ganhou destaque ao unir uma visão técnica e humana sobre os desafios enfrentados diariamente pela população.

Como continuidade das discussões, uma nova reunião pública será realizada no dia 1º de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Rolim de Moura. O encontro terá como pauta principal a apresentação oficial da proposta de criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, além da abertura de espaço para sugestões da população e da eleição dos membros que irão compor o colegiado.

Durante o encontro, foi ressaltado que acessibilidade vai muito além de rampas e calçadas adaptadas. O tema envolve dignidade, autonomia, inclusão social e igualdade de oportunidades, reforçando a necessidade de políticas públicas permanentes e participativas.

O principal objetivo da audiência foi discutir a implantação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, órgão que terá papel fundamental na formulação, acompanhamento e fortalecimento das ações voltadas à promoção dos direitos das pessoas com deficiência em Rolim de Moura.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda dos Santos, destacou a relevância da iniciativa e enfatizou o compromisso do poder público municipal com a construção de uma cidade mais inclusiva e acolhedora para todos.

Segundo ela, a participação popular será essencial para garantir que as decisões tomadas representem, de fato, as necessidades da comunidade. “Uma cidade inclusiva se constrói com a participação de todos”, reforçou a secretária ao defender o envolvimento da sociedade civil no processo de criação do conselho.

A gestão municipal reforça o convite para que a população participe ativamente do debate, contribuindo para a construção de políticas públicas mais eficientes, humanas e inclusivas. A criação do conselho representa um avanço importante no fortalecimento da cidadania e na promoção da igualdade de direitos no município.