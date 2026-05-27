Vilhena realiza Dia D de Vacinação para todos os públicos neste sábado, 30

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 14h52

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), promove neste sábado, 30 de maio, o Dia D de Vacinação, com atendimento das 9h às 15h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação da população.

Além das sete UBSs do perímetro urbano, a campanha contará com pontos extras de vacinação nas duas unidades do Supermercado Irmão Gonçalves, localizadas na Avenida Melvin Jones e na BR-174, facilitando o acesso da população às doses. Outro ponto de atendimento será o Centro de Referências Imunobiológicos Especiais (CRIE), localizado nos fundos do Hospital Regional.

Durante o Dia D estarão disponíveis todas as vacinas de rotina para a população a partir de dois meses de idade, além da vacina contra a gripe, que agora pode ser recebida por toda a população acima de seis meses de idade. Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão de vacinação e o CPF.

Conforme a coordenadora do Setor de Imunização, Aline Aranha, a mobilização reforça a importância da vacinação em todas as fases da vida, contribuindo para a prevenção de doenças e a proteção da saúde coletiva. A orientação é para que a população procure a unidade mais próxima e aproveite a oportunidade para manter a caderneta de vacinação atualizada.

Confira os endereços:

UBS Líro Hoesel: Av. Ignez Rosella, 1282, Cristo Rei

UBS Carlos Roberto Mazala: Av. Presidente Nasser, 1597, Setor 19

UBS Vitalina Gentil dos Santos: Rua Travessa 1, 630, São José

UBS Afonso Mansur: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 976, Jardim Eldorado

UBS Setor Luis Valdez (Setor 12): Av. Tancredo Neves, 7997, Jardim Araucária

UBS Leonardo Alves de Souza: Rua Fernandes Felipe (819), 1680, Alto Alegre

UBS Industrial: Av, Tiradentes, 118, Parque Industrial Tancredo Neves

Supermercado Irmãos Gonçalves: Av. Jô Sato, 388, Jardim Eldorado

Supermercado Irmãos Gonçalves: Av. Melvin Jones, 337, Bodanese

Crie: Av. Rony de Castro Pereira (Aos fundos do Hospital Regional)