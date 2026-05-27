Prefeito Affonso Cândido faz abertura oficial do estande da Prefeitura de Ji-Paraná

Por Jairo Ardull

Publicada em 27/05/2026 às 15h18

O prefeito Affonso Cândido (PL) fez, hoje (27), a abertura oficial do estande da Prefeitura de Ji-Paraná na Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), feira do agronegócio promovida pelo governo de Rondônia. Da solenidade, participaram autoridades religiosas, políticas, judiciárias, servidores públicos e convidados.

De acordo com Affonso Cândido, trata-se de espaço para apresentar e oferecer os serviços da administração municipal ao público de ji-paranaense e de municípios vizinhos. “Todos os anos, erguemos esse espaço para marcar nossa posição na maior feira da região Norte para receber autoridades e discutirmos políticas de desenvolvimento”, frisou.

Na programação de seis dias, constam ofertas de ações integradas nas áreas de saúde, assistência social, meio ambiente, agricultura e empreendedorismo. E também apresentações de músicos da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJ) e demonstração de produtos da agricultura familiar pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri).

Na solenidade de abertura, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Família, Marley Muniz (PL), informou que haverá revezamento das secretarias no estande. “São tantos secretarias que decidimos alternar as ofertas de serviços para que mais pessoas saibam o que estamos fazendo pela população”, admitiu.

“Entre tantas empresas e órgãos públicos, aqui na Rondônia Rural Show Internacional, queremos que quem é de Ji-Paraná sinta orgulho de ter um espaço que é só dele. Isso, nada mais é, do que a retribuição pelo que cada cidadão faz pelo nosso município”, assegurou o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Marcelo Lemos, voltou a afirmar que o município vive um novo tempo, em que as decisões são apresentadas à câmara para que sejam discutidas. “O que for bom para o município, para o cidadão, nós estaremos de acordo. Isso é democracia”, frisou.

A deputada estadual, Cláudia de Jesus (PT), disse que as diferenças partidárias não a impedem de contribuir para o município. “Moro em Ji-Paraná há mais de 40 anos. Tenho o dever e a responsabilidade com cada pessoa que vive nesta cidade. Já destinei mais de R$ 20 milhões para o município nas áreas da saúde, infraestrutura e educação”, garantiu.

Também participaram da solenidade deputado estadual, Laerte Gomes (PSD), deputada federal, Silvia Cristina, juíza de Direito, Ana Valéria Ziparro; promotor de justiça, Pedro Vagner Almeida Pereira Junior e os vereadores Wanderson de Araújo Bença (PRTB), Joziel Carlos de Brito (MDB), Rosana Pereira e Wallison Amaro (Republicanos), Ademilson Procópio (PRD), Lorenil Gomes (PSD) e Geraldo da 102 (PL).