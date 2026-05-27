Município de Cacoal terá Super Centro de Diagnóstico do Câncer

Por Giliane Perin

Publicada em 27/05/2026 às 15h10

Uma parceria entre a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), o Ministério da Saúde e o A.C. Camargo Cancer Center vão garantir para Cacoal um Super Centro para Diagnóstico do Câncer, especializado em Anatomia Patológica e Patologia Digital.

Desde o início dos trabalhos, sempre esteve nos planos da ASSDACO a construção de um Centro de Diagnóstico do Câncer e com as obras praticamente concluídas, a Associação foi credenciada pelo Ministério da Saúde para receber um dos Super Centros para Diagnóstico do Câncer no Brasil, uma iniciativa do Governo Federal criada para ampliar e acelerar o diagnóstico oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando tecnologia de ponta e uma rede integrada de especialistas em todo o país.

O projeto faz parte do programa “Agora Tem Especialistas” e conta com apoio técnico de instituições de referência, como o A.C.Camargo Cancer Center e o Instituto Nacional de Câncer

Na última terça-feira (26), a diretoria da ASSDACO recebeu a visita técnica de uma equipe do A.C. Camargo Cancer Center e apresentou toda a estrutura do Centro de Diagnóstico São Daniel Comboni, que está na fase final das obras.

Agora com o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, a unidade receberá equipamentos de alta tecnologia, além de todo o suporte técnico especializado e treinamento para as equipes de profissionais que atuarão no Super Centro de Diagnóstico do Câncer em Cacoal. A iniciativa busca garantir mais qualidade, agilidade e precisão nos atendimentos e diagnósticos oferecidos à população.

"Nós estamos muito felizes. A equipe do A.C. Camargo esteve aqui para conferir de perto toda a nossa estrutura e verificar qualquer adaptação que seja necessária. Nós teremos em Cacoal, além dos equipamentos de alta tecnologia, a implantação de um Super Centro de Diagnóstico e toda a nossa equipe receberá treinamento intensivo garantido pelo A.C. Camargo. Vivemos um novo momento para o diagnóstico do câncer no interior de Rondônia", emociona-se a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.