Deputada Lebrinha entrega micro-ônibus para a saúde de São Francisco do Guaporé

Por Julia Cardoso

Publicada em 27/05/2026 às 14h53

O município de São Francisco recebeu um micro-ônibus destinado à área da saúde, adquirido por meio de emenda federal do ex-deputado Lebrão, em parceria com a deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD), a pedido do vereador Márcio. O investimento foi de R$ 611 mil.





O veículo será utilizado no transporte de pacientes e no apoio aos atendimentos realizados pela rede de saúde, contribuindo para mais segurança e acessibilidade à população.



Segundo a deputada Lebrinha, o investimento busca melhorar os serviços de saúde do município e garantir condições mais dignas de atendimento para os moradores. “A saúde precisa de investimentos que tragam resultados para a população. Esse micro-ônibus vai ajudar no transporte dos pacientes e oferecer mais conforto e segurança durante os deslocamentos”, destacou a deputada Lebrinha.



O vereador Márcio ressaltou a importância da parceria e afirmou que a entrega atende uma demanda importante do município. “Esse é um pedido da população que agora se torna realidade. O veículo vai auxiliar principalmente os pacientes que precisam se deslocar para atendimento médico em outros municípios”, afirmou o vereador.



A entrega faz parte das ações voltadas ao desenvolvimento da saúde pública nos municípios de Rondônia.