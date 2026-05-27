Deputado Luizinho Goebel participa de entrega de implementos agrícolas para associação rural em Nova União

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 14h10

O deputado estadual Luizinho Goebel participará, no próximo dia 30 de maio, de um almoço promovido pela Associação dos Produtores Rurais da Linha 48, no município de Nova União, em evento marcado pela entrega de importantes implementos agrícolas destinados ao fortalecimento da agricultura familiar da região.

A solenidade acontecerá às 10 horas, no barracão da Igreja São Mantinho, reunindo produtores rurais, lideranças comunitárias e autoridades locais.

Durante o evento, serão entregues uma carretinha agrícola e uma ensiladeira, equipamentos conquistados pela associação através do apoio parlamentar de Luizinho Goebel. Os implementos irão auxiliar diretamente os pequenos produtores nas atividades do campo, proporcionando mais eficiência, produtividade e melhores condições de trabalho.

Segundo a organização, a iniciativa representa um importante avanço para o desenvolvimento rural da comunidade, beneficiando famílias que dependem da agricultura para geração de renda e sustento.

Luizinho Goebel destacou que o fortalecimento do setor produtivo rural segue entre as prioridades de seu mandato.

“Nosso compromisso é continuar apoiando quem produz e movimenta a economia do interior. Esses equipamentos vão contribuir diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar e para melhorar as condições de trabalho dos produtores da Linha 48”, afirmou o parlamentar.

A expectativa é de que o encontro reúna grande participação da comunidade rural de Nova União e região, em um momento de confraternização e valorização do homem do campo.