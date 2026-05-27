SINJUR reafirma compromisso com a verdade e emite nota de esclarecimento contra matéria de site ligado à antiga gestão sindical

Por SINJUR

Publicada em 27/05/2026 às 14h22

O SINJUR – Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia vem a público manifestar seu repúdio à matéria publicada recentemente, por entender que o conteúdo apresentado traz narrativa parcial e descontextualizada, deixando de observar aspectos relevantes relacionados aos fatos e ao histórico institucional da entidade.

A atual diretoria reafirma seu compromisso com a transparência, responsabilidade administrativa e defesa dos interesses dos servidores filiados, princípios que norteiam a gestão desde sua posse.

É público e amplamente conhecido que o processo eleitoral e o cenário sindical vividos nos últimos anos foram marcados por divergências e disputas intensas entre grupos internos, situação que gerou inúmeros desdobramentos administrativos e debates entre os servidores.

A própria cobertura jornalística realizada durante o período eleitoral registrou questionamentos e discussões envolvendo temas relacionados à condução do processo e a decisões administrativas da época, circunstâncias que geraram ampla repercussão entre filiados e integrantes da categoria. Tais fatos contribuíram para um ambiente de intenso debate sindical naquele período.

A atual gestão promoveu uma revisão administrativa de contratos e despesas da entidade, adotando critérios técnicos voltados à eficiência, economicidade e proteção do patrimônio sindical. Todas as medidas tomadas seguiram critérios administrativos e o interesse coletivo dos filiados.

O presidente do SINJUR, André Coelho, também se manifestou:

"Nossa gestão assumiu o compromisso de administrar o sindicato com responsabilidade e zelo pelos recursos dos servidores. Decisões administrativas foram tomadas para fortalecer a entidade e garantir que os recursos sejam aplicados em benefício da categoria. Seguiremos trabalhando com transparência, responsabilidade e respeito aos filiados."

O SINJUR reafirma seu respeito aos profissionais de imprensa que exercem a atividade jornalística com ética, equilíbrio, responsabilidade e compromisso com a informação de interesse público.

Por fim, a entidade continuará concentrando seus esforços em sua missão principal: a defesa dos direitos dos servidores do Poder Judiciário, o fortalecimento da categoria e a busca permanente por avanços e conquistas para seus filiados.