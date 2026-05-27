Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 2 kg de ouro em Vilhena

Por PRF-RO

Publicada em 27/05/2026 às 13h50

Rondônia, 27 de maio de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na noite de ontem (26), 2,15 kg de ouro no município de Vilhena/RO. O minério era transportado por um homem de 23 anos em um veículo utilitário.

A abordagem ocorreu por volta das 20h e 50min., no KM 1 da BR-364. Durante os procedimentos de fiscalização, levantaram-se fundadas suspeitas quanto ao comportamento do condutor da caminhonete. Em vista disso, realizou-se busca detalhada no interior do veículo, ocasião em que foi localizado um pino de aço utilizado em máquinas pesadas. Após abertura da peça, os PRFs encontraram, aproximadamente, 2,15 kg de ouro em barras.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem pela prática, em tese, de crime contra o patrimônio. Foi enquadrado no delito previsto no art. 2º, da Lei nº 8.176/91, que criminaliza a conduta de “produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo”.

O envolvido e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena/RO, para demais procedimentos cabíveis.