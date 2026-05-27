Idoso de 85 anos é brutalmente agredido durante assalto em Porto Velho

Por pvhnoticias.com

Publicada em 27/05/2026 às 09h30

Um idoso de 85 anos foi vítima de um violento assalto durante a madrugada desta quarta-feira (27), no bairro Areia Branca, em Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição do Setor 6 Alfa foi acionada pelo CIOP para atender a ocorrência de roubo. No local, uma vizinha da vítima relatou que criminosos armados com faca invadiram a residência do idoso, que mora sozinho.

Durante a ação, os suspeitos passaram a agredir a vítima com chutes, pontapés e enforcamento, enquanto exigiam dinheiro e objetos de valor.

Após as agressões, os criminosos fugiram levando uma caixa de som amplificada Party Box, um aparelho celular, R$ 2 mil em dinheiro, uma televisão de 50 polegadas e um veículo GM Corsa branco.

Ainda segundo a ocorrência, durante a fuga um dos suspeitos deixou cair no local um aparelho celular Samsung de cor cinza, que foi recolhido e apresentado na UNISP para auxiliar nas investigações.

A vítima não conseguiu repassar características dos autores, pois eles estavam encapuzados e ela sofreu intensa violência física durante o crime.

O idoso recebeu atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital João Paulo II para avaliação médica.