Prefeitura realiza, na próxima segunda-feira (1º), ação de bloqueio vacinal antirrábico no Setor 02

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 10h06

A Prefeitura de Jaru informa que terá início na próxima segunda-feira (1º) uma ação de bloqueio vacinal antirrábico no Setor 02 do município.

De acordo com o coordenador da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, Francinei Pereira Neves, a vacinação de bloqueio tem caráter preventivo e será realizada após um morcego encontrado na região do Setor 02 testar positivo para raiva.

“Este é o procedimento de rotina em casos como este. A população pode ficar tranquila, pois trata-se de uma ocorrência pontual que está sendo monitorada pelas equipes de Vigilância em Saúde”, destacou.=

A vacinação antirrábica em cães e gatos será realizada de casa em casa, obedecendo ao seguinte cronograma de ruas:

– Rua Rio Branco, entre Marechal Rondon e Goiás

– Rua Tiradentes, entre Florianópolis e Goiás

– Rua Rio Grande do Norte, entre Marechal Rondon e Tapajós

– Rua Plácido de Castro, entre Marechal Rondon e Tapajós

– Rua Princesa Isabel, entre Marechal Rondon e Tapajós

– Rua Raimundo Cantanhede, entre Marechal Rondon e Tapajós

– Rua Mato Grosso, entre Marechal Rondon e Tapajós

– Rua Sergipe até a Goiás

– Rua Rio de Janeiro, entre Rio Branco e Sergipe

– Rua Goiás, entre Tiradentes e Sergipe

A Prefeitura reforça a importância da colaboração dos moradores, mantendo cães e gatos acessíveis no momento da visita das equipes de vacinação.