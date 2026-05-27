Campus São Miguel do Guaporé recebe novo ônibus escolar para fortalecer atividades de ensino, pesquisa e extensão

Por IFRO

Publicada em 27/05/2026 às 10h27

O Instituto Federal de Rondônia, Campus São Miguel do Guaporé, realizou na última sexta-feira (22), a cerimônia oficial de entrega de um novo ônibus escolar que irá atender estudantes e servidores em atividades acadêmicas e institucionais. O veículo recebeu investimento no valor de R$ 964.500,00 (novecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais), provenientes de emenda parlamentar, com complementação de recursos próprios do IFRO.

O ônibus, do tipo urbano, possui capacidade para 49 passageiros, além do condutor, e conta com ar-condicionado e rampas elevatórias para acesso de cadeirantes. O veículo será utilizado não apenas para o transporte escolar, mas também no apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, atendendo demandas como visitas técnicas, aulas de campo, participação em eventos acadêmicos e viagens institucionais.

O Reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, enfatizou o impacto social e educacional da entrega do novo ônibus para a comunidade acadêmica. “Quando hoje entregamos o ônibus, nós estamos entregando dignidade, nós estamos entregando segurança, nós estamos entregando no presente o futuro de todos vocês que acreditam cotidianamente no Instituto Federal de Rondônia. Quando eu olho para o rosto dos nossos alunos e alunas, e alguns pais que estão presentes aqui hoje, eu reconheço que este trabalho vale a pena”, declarou.

Segundo o Reitor, a educação é o principal instrumento de transformação social promovido pela instituição. “Todos os dias, quando levantamos pela manhã, o nosso propósito é fazer o bem. Mas existem muitos modos para fazer o bem. Fazer o bem por meio da educação”, concluiu.

Durante a cerimônia, o Diretor-Geral do campus, Mauro Sérgio Demício, destacou a importância pedagógica do novo veículo para o desenvolvimento das atividades da instituição. “Para algumas pessoas pode ser só um veículo, mas para nós, que estamos aqui vivendo esse ano no dia a dia, a gente sabe como é importante esse veículo para nós. É um recurso pedagógico. Assim como nós temos o quadro, o giz, o livro didático, o ônibus para nós é um recurso pedagógico. Essa instituição é uma instituição de ensino técnico e superior. Então, a gente não consegue desenvolver todas as nossas atividades só aqui dentro”, afirmou.

O Diretor ressaltou, ainda, que grande parte das ações desenvolvidas pelo campus ultrapassa os limites físicos da unidade. “Nós temos atividades de ensino para além dessas cercas. Nós temos atividades de extensão que são feitas para além dessas cercas. Nós temos atividades de pesquisa que são feitas para além dessas cercas”, completou.

Representando os estudantes, a aluna Luiza Boaria Rocha, do curso técnico em Agricultura integrado ao ensino médio, falou sobre a importância da conquista para a comunidade acadêmica.

“Como é de interesse geral do campus ter esse ônibus, seja pra fazer aula prática ou participar de eventos no instituto, sempre teve uma participação ativa da comunidade toda daqui. Eu participo da primeira turma do curso daqui, é um campus novo. Então, poder ver toda essa trajetória do campus, até a gente vindo pra esse prédio, tudo que a gente conseguiu até agora, e finalmente tendo o nosso ônibus, é muito gratificante poder fazer parte de tudo isso”, comentou.

A estudante também destacou que o veículo contribuirá diretamente para a realização de atividades externas e integração estudantil. “Vai ser útil para os deslocamentos, seja em visitas técnicas do nosso curso ou para demais viagens necessárias. Teremos os Jogos do IFRO agora, então iremos usá-lo. Vai ser de grande ajuda aqui, até pela nossa quantidade de alunos”, finalizou.

Ao final da cerimônia, a comunidade acadêmica também apresentou demandas para atendimento, como a construção de refeitório e de quadra poliesportiva. Na ocasião, o Reitor do IFRO destacou que as tratativas para obter os recursos para as referidas obras estão em andamento.