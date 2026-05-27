Minuta de acordo entre EUA e Irã prevê gestão iraniana do Estreito de Ormuz, diz TV estatal; Casa Branca nega

Por G1

Publicada em 27/05/2026 às 10h59

A TV estatal iraniana afirmou nesta quarta-feira (27) que teve acesso à minuta do memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos.

Segundo a reportagem, a proposta prevê que as forças militares dos EUA se retirarão das proximidades do Irã e suspenderão o bloqueio naval, enquanto o Irã se compromete a restaurar o número de navios comerciais em trânsito pelo Estreito de Ormuz aos níveis pré-guerra dentro de um mês.

Embarcações militares, no entanto, não estão incluídas no acordo.

Ainda de acordo com a proposta, a gestão e o traçado do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz serão de responsabilidade do Irã, em cooperação com Omã. E se um acordo final for alcançado em 60 dias, ele será aprovado como uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.

A Casa Branca nega a veracidade das informações. Segundo porta-voz, o memorando citado é "uma completa invenção".

"Não é verdade", afirmou.

As forças americanas e iranianas mantêm um cessar-fogo desde 8 de abril, enquanto, no plano diplomático, as negociações prosseguem. O principal negociador do Irã , o chanceler do país e o governador do Banco Central iraniano estiveram em Doha na segunda-feira (25) para conversas com o primeiro-ministro do Catar sobre um possível acordo.

Mais cedo, nesta quarta, Mohamad Akbarzadeh, vice-chefe político da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, afirmou que considera pouco provável a retomada das hostilidades com os Estados Unidos, apesar dos recentes ataques americanos.