Projeto Conexão Financeira movimenta agenda de crédito na Rondônia Rural Show Internacional

Por sebrae

Publicada em 27/05/2026 às 11h20

Durante a Rondônia Rural Show Internacional, o Sebrae em Rondônia promove agenda com instituições de fomento para fortalecer o projeto Conexão Financeira junto aos micro e pequenos empreendedores. | Fotos: Sebrae RO.

O crédito sempre é uma questão importante para que as empresas possam utilizá-lo em nome da ampliação de atuação, dos resultados e do aumento da competitividade no mercado. Esta é uma das razões pelas quais o projeto Conexão Financeira, do Sebrae em Rondônia, foi idealizado.

Atendendo a uma estratégia nacional, o Conexão Financeira objetiva promover o acesso a diversas fontes de recursos e serviços financeiros, bem como à capacitação e orientação em gestão financeira. A iniciativa amplia o acesso dos pequenos negócios a mecanismos diversificados de financiamento, fomentando linhas de crédito específicas, soluções de microcrédito, instrumentos de crédito produtivo orientado, parcerias com cooperativas e bancos, além da inserção em plataformas digitais de crédito.

Rodada de conexões e oportunidades

Durante os seis dias da Rondônia Rural Show Internacional, que acontece nesta semana no Parque Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, o Sebrae em Rondônia propõe uma agenda com instituições de fomento para reforçar as bases do Conexão Financeira e ampliar sua visibilidade junto aos micro e pequenos empreendedores.

Durante a feira, o Sebrae também participou de articulações junto ao Comitê de Acesso ao Crédito do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Rondônia (FROMIMPE), fortalecendo o diálogo entre instituições financeiras, entidades parceiras e representantes do setor produtivo. A iniciativa busca ampliar oportunidades de crédito orientado e fortalecer políticas de incentivo aos pequenos negócios no estado.

Para a coordenadora estadual de Crédito e Finanças do Sebrae em Rondônia, Gleiciane Rocha, o momento é propício para fortalecer a disseminação das ações. “O nosso papel é levar às instituições a importância do crédito consciente e assistido aos empreendedores, promovendo aproximação e impulsionando a economia do nosso estado, com a utilização do Fampe, auxiliando empreendedores que não possuem garantias reais. Agradecemos as parcerias de todas as instituições financeiras que estão conosco”, destacou.

Fundo de Aval para Empreendedoras

O Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe) é um fundo do Sebrae que atua como avalista ou garantia complementar. Ele facilita a aprovação de empréstimos bancários para Microempreendedor Individual (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte (EPP) que não possuem todas as garantias exigidas pelos bancos.

Cobrindo, normalmente, até 80% do valor das operações de crédito, o Sebrae tem trabalhado com condições especiais para mulheres empreendedoras, chegando a 100% de cobertura.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).