Leitura labial revela o que Virginia e Zé Felipe falaram em festa

Por IG

Publicada em 27/05/2026 às 11h07

Um momento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe durante a festa de 5 anos da filha, Maria Alice, ganhou um novo desdobramento nas redes sociais após uma leitura labial viralizar entre os internautas.

A interpretação foi publicada pelo especialista Velloso, que analisou a interação do ex-casal enquanto os dois cantavam “Só Tem Eu”, música de Zé Felipe que marcou o início do relacionamento entre eles e voltou a chamar atenção do público.

Antes de apresentar a análise, o profissional fez questão de alertar sobre as limitações da técnica utilizada para interpretar as falas.

“Leitura labial é técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é uma transcrição oficial. Trechos ilegíveis serão omitidos”, explicou.

O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais e reacendeu especulações sobre a relação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, que seguem entre os assuntos mais comentados do mundo dos famosos.

Segundo a análise de Velloso, o clima entre Zé Felipe e Virginia Fonseca ganhou novos contornos minutos antes da influenciadora subir ao palco durante a festa de Maria Alice.

De acordo com o especialista em leitura labial, enquanto amigos incentivavam Virginia a se aproximar do filho de Leonardo, ela teria reagido dizendo : “Para. Para”. O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais e aumentou as especulações sobre a relação entre os dois.

Já durante a apresentação da música “Só Tem Eu”, Velloso apontou uma possível troca de frases entre o ex-casal. Segundo a interpretação, Virginia teria comentado: “Olha. Isso não se faz .” Na sequência, Zé Felipe teria respondido: “A música te trouxe, hein, Vivi, bora ”.

Leitura labial de Virginia e Zé Felipe no palco cantando “Só Tem Eu” no aniversário de 5 anos de Maria Alice. ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos.

O que aconteceu?

Zé Felipe causou alegria para quem torce por uma volta do famoso com Virginia Fonseca durante a festa de Maria Alice, filha do ex-casal, que completa 5 anos no próximo sábado (30).

Ao subir ao palco, de madrugada, Zé Felipe cantou o hit "Só tem eu", música que foi dedicada à Virginia, que traz o trecho: "Se não sou eu, vai ser quem o amor teu? Só você não percebeu que só tem eu".

O tema escolhido pela influenciadora para a festa de aniversário de Maria Alice misturou grandes clássicos do universo infantil em uma proposta lúdica e totalmente imersiva. Um dos cenários que mais chamou atenção foi um gigantesco barco cenográfico produzido inteiramente com balões, criando a ilusão de que a estrutura estava submersa na água.

O que deixou a decoração ainda mais mágica, uma representação da fada Sininho foi instalada no espaço, dando a sensação de que a personagem sobrevoava o ambiente da celebração.