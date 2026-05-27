Carta de Zelensky a Trump expõe crise na defesa aérea da Ucrânia e pede reforço militar aos EUA

Por G1

Publicada em 27/05/2026 às 10h53

O presidente Volodymyr Zelensky enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao Congresso americano alertando para a grave escassez de mísseis de defesa aérea na Ucrânia, afirmou um assessor de comunicação do governo ucraniano. O apelo ocorre em meio a ameaças da Rússia de intensificar os ataques ao país.

Na carta, Zelensky afirmou que o atual ritmo de entrega de mísseis por meio do programa PURL “não está mais acompanhando a proporção” dos ataques russos.

O presidente ucraniano também mencionou o recente ataque russo contra a Ucrânia, que incluiu o lançamento de dois mísseis balísticos de baixa intensidade do tipo Oreshnik.

Segundo Zelensky, a Ucrânia depende “quase exclusivamente” dos Estados Unidos para interceptar mísseis balísticos russos.

Atualmente, os únicos equipamentos capazes de realizar esse tipo de interceptação usados pelo país são os interceptores americanos do sistema de defesa aérea Patriot.

A Rússia lançou dezenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante o fim de semana, causando a morte de quatro pessoas, deixando dezenas de feridos e provocando danos em toda a capital ucraniana.

Entre as armas utilizadas, a Rússia empregou um míssil hipersônico Oreshnik, que, segundo Moscou, pode viajar a dez vezes a velocidade do som e tem capacidade para transportar ogivas nucleares (leia mais abaixo).

A ofensiva ocorreu dias depois de Moscou acusar Kiev de atacar uma escola profissionalizante na região ucraniana de Lugansk, ocupada pela Rússia, causando a morte de 21 pessoas. O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que seu Exército respondesse a esse ataque.

A Rússia já havia pedido a cidadãos estrangeiros e diplomatas que deixassem Kiev no início deste mês, quando ameaçou lançar ataques massivos contra o centro da cidade se a Ucrânia perturbasse um desfile militar na Praça Vermelha.

Danos foram registrados em 40 locais em vários distritos da capital, incluindo edifícios residenciais, disse o chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, em uma publicação no Telegram.

Um prédio escolar foi danificado por um ataque enquanto pessoas estavam abrigadas no local, disse o prefeito Vitalii Klitschko. Autoridades locais relataram que supermercados e armazéns em toda a cidade também foram danificados.

“Foi uma noite terrível, e nunca houve nada parecido em toda a guerra”, disse a moradora de Kiev Svitlana Onofryichuk, de 55 anos, que trabalha há 22 anos no mercado atingido.

No distrito de Shevchenko, um prédio residencial de cinco andares foi atingido, provocando um incêndio, e uma pessoa morreu, informou o serviço estatal de emergência da Ucrânia.

Míssil Oreshnik

Esta é a terceira vez que o míssil, capaz de transportar ogivas nucleares ou convencionais, é usado na Ucrânia. A Rússia atingiu a cidade de Bila Tserkva, na região de Kiev, com o míssil, disse Zelensky. O alvo não ficou imediatamente claro.

A Rússia usou pela primeira vez o Oreshnik, equipado com múltiplas ogivas, contra a cidade ucraniana de Dnipro em novembro de 2024. O míssil foi usado uma segunda vez em janeiro, na região ocidental de Lviv.

O presidente Vladimir Putin afirmou que o Oreshnik, que significa “aveleira” em russo, viaja a 10 vezes a velocidade do som, ou Mach 10, e é capaz de destruir bunkers subterrâneos “três, quatro ou mais andares abaixo”.

A arma viaja “como um meteorito” e é imune a qualquer sistema de defesa antimísseis, disse Putin, acrescentando que vários desses mísseis, mesmo equipados com ogivas convencionais, poderiam ser tão devastadores quanto um ataque nuclear.