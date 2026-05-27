Prefeitura leva missão odontológica ao Distrito de Surpresa em parceria com o Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 10h02

A Prefeitura de Guajará-Mirim, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo do Estado de Rondônia, por meio da 40ª Missão Fluvial SESAU, está realizando uma importante missão odontológica no Distrito de Surpresa, levando atendimento especializado e promovendo mais saúde bucal à população.

A ação teve início no dia 23 de maio e segue até o dia 29 de maio, garantindo assistência odontológica gratuita e ampliando o acesso aos serviços de saúde para os moradores do distrito.

Nos três primeiros dias de atendimento, a equipe já realizou 65 atendimentos e contabilizou 271 procedimentos odontológicos, entre limpezas, restaurações, extrações, exames clínicos e orientações de higiene bucal.

A missão tem proporcionado resultados significativos, promovendo melhorias na saúde bucal dos moradores e levando cuidado humanizado às comunidades mais distantes.

A Prefeitura de Guajará-Mirim destaca e agradece o empenho de toda a equipe envolvida, bem como o apoio do Governo do Estado de Rondônia, reforçando a importância da parceria para ampliar o alcance das ações de saúde e garantir atendimento de qualidade à população.

A gestão municipal segue comprometida em levar serviços essenciais a todas as regiões do município, promovendo inclusão, cuidado e mais qualidade de vida para todos.