Ezequiel Neiva vistoria rebaixamento de morros em travessão no PA Belo Horizonte, em Machadinho

Por Alexandre Almeida

Publicada em 27/05/2026 às 10h21

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) vistoriou na última terça-feira (26) os trabalhos de rebaixamento de morros na zona rural em Machadinho do Oeste. A visita ocorreu no travessão da Linha 10 para a Linha 11, no PA Belo Horizonte, região considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola e deslocamento dos moradores.

O parlamentar esteve acompanhado dos vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, do ex-vereador Abraãozinho, do secretário municipal de Obras, Flávio Rogério Paiva, do chefe de gabinete da Prefeitura, Cláudio da Rondomotos, e do suplente de deputado federal Wiveslando Neiva, acompanhando de perto os serviços executados no chamado Morro do Raiz.

Para a realização das obras, o deputado destinou R$ 400 mil em emenda parlamentar, que já contemplaram as Linhas 11 e 13 e está sendo finalizado no travessão que liga a Linha 11 à Linha 10. O objetivo da obra é reduzir os riscos de acidentes, facilitar o tráfego de veículos e melhorar o acesso das comunidades rurais da região do PA Belo Horizonte.

Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, os trabalhos são realizados em parceria com a Prefeitura de Machadinho do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras, em conjunto com a gestão do prefeito Paulo da Remap. “Disponibilizamos o recurso para a realização dessa importante ação na região. Esse trabalho garante melhores condições de acesso para quem utiliza diariamente essa estrada, principalmente produtores rurais, estudantes e famílias que dependem da via”, destacou o parlamentar.

Ezequiel Neiva ressaltou ainda a importância dos investimentos em infraestrutura rural para fortalecer a produção agrícola e assegurar mais qualidade de vida à população. “A recuperação das estradas rurais é fundamental para garantir segurança, trafegabilidade e melhores condições para o escoamento da produção. Nosso compromisso é continuar apoiando ações que atendam as necessidades dos produtores e moradores da zona rural”, encerrou.