Prefeitura de Ariquemes realiza no próximo dia 2 de junho Dia de Campo da Silagem

No próximo dia 02 de junho, produtores rurais, técnicos e toda a comunidade terão a oportunidade de participar do Dia de Campo da Silagem, um evento voltado ao fortalecimento da pecuária e à melhoria da produção no campo.
A programação contará com orientações técnicas, troca de experiências e demonstrações práticas sobre manejo, tecnologia e produção de silagem de qualidade, contribuindo diretamente para uma pecuária mais produtiva e sustentável.
Local: BR-364, KM 500, sentido Jarú
Distante cerca de 15km de Ariquemes
A partir das 8h
Propriedade do senhor Adeir Leiteiro
Realização: APRODIL
Apoio: Prefeitura de Ariquemes, SEMAIC, Sebrae e Emater-RO.
Um encontro preparado para levar mais conhecimento, produtividade e resultados ao homem do campo!
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