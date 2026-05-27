Prefeitura de Ariquemes realiza no próximo dia 2 de junho Dia de Campo da Silagem

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 10h10

No próximo dia 02 de junho, produtores rurais, técnicos e toda a comunidade terão a oportunidade de participar do Dia de Campo da Silagem, um evento voltado ao fortalecimento da pecuária e à melhoria da produção no campo.

A programação contará com orientações técnicas, troca de experiências e demonstrações práticas sobre manejo, tecnologia e produção de silagem de qualidade, contribuindo diretamente para uma pecuária mais produtiva e sustentável.

Local: BR-364, KM 500, sentido Jarú

Distante cerca de 15km de Ariquemes

A partir das 8h

Propriedade do senhor Adeir Leiteiro

Realização: APRODIL

Apoio: Prefeitura de Ariquemes, SEMAIC, Sebrae e Emater-RO.

Um encontro preparado para levar mais conhecimento, produtividade e resultados ao homem do campo!