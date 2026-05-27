Rolim de Moura anuncia construção de nova creche no bairro Boa Esperança

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 09h59

A Prefeitura de Rolim de Moura conquistou mais um importante investimento para o fortalecimento da educação infantil no município. Por meio do Programa Novo PAC, do Governo Federal, foi garantido recurso para a construção de uma nova creche e escola de educação infantil no bairro Boa Esperança.

O investimento total será de R$ 4.015.480,68, sendo R$ 3.975.325,88 provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 40.154,80 de contrapartida do município, através do Termo de Compromisso nº 977898/2025/FNDE/CAIXA.

A nova unidade será construída na Rua Rio Madeira, esquina com a Avenida Espírito Santo, no bairro Boa Esperança, próximo ao DER, seguindo o modelo “Creche Tipo 2” do FNDE. A estrutura terá capacidade para atender aproximadamente 180 crianças em dois turnos, ampliando o acesso à educação infantil e oferecendo mais qualidade no atendimento às famílias.

O prefeito Aldo Júlio destacou que a conquista representa mais um avanço da gestão municipal na busca por investimentos para o município e reconheceu o trabalho técnico desenvolvido pelo setor de convênios da prefeitura, responsável pela agilidade e organização documental necessária para viabilizar novos projetos.

A administração municipal segue investindo na ampliação e modernização da rede de ensino, com obras, reformas e melhorias estruturais voltadas ao fortalecimento da educação em Rolim de Moura.