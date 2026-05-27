Prefeitura lança Programa Empresa Amiga da Inclusão e convida empresários de Porto Velho a fortalecerem a acessibilidade

Por Adaides Batista

Publicada em 27/05/2026 às 09h30

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), está mobilizando empresários da capital para aderirem ao Programa Municipal Empresa Amiga da Inclusão, uma iniciativa que busca ampliar a acessibilidade, fortalecer a inclusão social e gerar mais oportunidades para pessoas com deficiência, neurodivergentes e famílias atípicas.

O programa tem como objetivo aproximar o setor empresarial das políticas públicas de inclusão, promovendo uma rede de apoio voltada à construção de uma sociedade mais humana, acessível e acolhedora. A adesão é voluntária, gratuita e não gera qualquer obrigação financeira para as empresas participantes.

De acordo com a Semias, pessoas com deficiência e famílias atípicas fazem parte ativa da economia local, consumindo produtos, utilizando serviços e movimentando o comércio diariamente. No entanto, muitas dessas famílias enfrentam custos elevados relacionados à saúde, terapias, educação especializada e adaptações necessárias para garantir qualidade de vida e autonomia.

Com o Programa Empresa Amiga da Inclusão, as empresas parceiras poderão oferecer benefícios, condições especiais, acessibilidade e acolhimento a esse público, além de receberem capacitação promovida pelo município sobre atendimento inclusivo e acessível.

Entre os benefícios para as empresas participantes estão a visibilidade nos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho e no Observatório Municipal da Inclusão, o fortalecimento da marca institucional como empresa comprometida com a diversidade e a inclusão, além do recebimento do Selo Empresa Amiga da Inclusão, entregue em solenidade oficial promovida pelo município.

A Semias destaca que a iniciativa também representa uma oportunidade para que o setor empresarial contribua diretamente para a transformação social da cidade, incentivando práticas mais inclusivas e promovendo o respeito às diferenças.

As inscrições são realizadas de forma totalmente digital. Durante o processo, o empresário deverá informar os dados da empresa, os dados do responsável legal, descrever os benefícios ofertados e anexar a documentação obrigatória prevista no edital.

Antes de iniciar a inscrição, é importante que a empresa tenha em mãos os dados cadastrais da instituição, informações do representante legal, descrição dos benefícios ofertados e os documentos exigidos para anexação.

O edital completo do Programa Empresa Amiga da Inclusão está disponível para consulta no link: Edital do Programa Empresa Amiga da Inclusão.

O prefeito Léo Moraes disse que a inclusão precisa ser construída com a participação de toda a sociedade. “Quando o poder público e a iniciativa privada caminham juntos, conseguimos criar oportunidades reais para as pessoas que mais precisam. Esse programa é um passo importante para fortalecer a acessibilidade, o respeito às diferenças e construir uma cidade mais humana e acolhedora para todos”.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que o Programa Empresa Amiga da Inclusão representa um importante avanço nas políticas públicas voltadas à promoção da acessibilidade e da inclusão social em Porto Velho. “Esse programa aproxima o poder público da iniciativa privada em torno de uma causa essencial, que é garantir mais dignidade, respeito e oportunidades para pessoas com deficiência, neurodivergentes e famílias atípicas. Quando uma empresa decide aderir a essa iniciativa, ela demonstra compromisso social e ajuda a construir uma cidade mais humana, acolhedora e acessível para todos”.

Paulo Afonso também elogiou o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Inclusão, Acessibilidade e Direitos Humanos da Semias, ressaltando o empenho da secretária adjunta, Tércia Marilia, na construção de ações concretas voltadas à inclusão. “Quero parabenizar toda a equipe do Departamento de Inclusão e a secretária adjunta, Tércia Marília, pelo comprometimento, pela sensibilidade e pela dedicação na elaboração desse programa. É um trabalho feito com responsabilidade, diálogo e respeito às pessoas, fortalecendo cada vez mais as políticas públicas inclusivas em nosso município”.

Ao apoiar essa causa, sua empresa fortalece a diversidade, valoriza as pessoas e contribui para a construção de uma sociedade mais humana e acessível para todos. Faça a inscrição da sua empresa no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUH3yoJgDmBtciUPu0xeBKxjt8VY9pmP_unQeaDyX5CMNSw/viewform