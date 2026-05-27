Rocha ensaia despedida; Fúria e Hildon ainda não se cruzaram; e Rogério vai medir popularidade e exibir musculatura

Por Herbert Lins

Publicada em 27/05/2026 às 09h07

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

O verde e amarelo da Copa do Mundo de Futebol desapareceram das ruas de Porto Velho

CARO LEITOR, a outrora temida e idolatrada Seleção de Futebol do Brasil parece ter perdido algo mais valioso do que títulos: a confiança do povo brasileiro. Basta andar pelos bairros de Porto Velho para perceber o opaco das ruas. Não há bandeirinhas tremulando, calçadas pintadas ou crianças discutindo escalações nas esquinas. O verde e amarelo da Copa de Futebol do Mundo desapareceram não apenas das fachadas das casas e prédios, mas do entusiasmo popular. O brasileiro, que transformava a Copa do Mundo de Futebol em festa nacional, agora observa a seleção com o mesmo olhar desconfiado que dedica à classe política: promessa demais e entrega de menos. O futebol, que antes servia como refúgio emocional de um país cansado de crises, hoje parece contaminado pelo distanciamento, pelos interesses do capital rentista e pela falta de identidade com o povo com a paixão nacional, o futebol.

Termômetro

A ausência das tradicionais pinturas nas ruas para a chegada da Copa do Mundo virou um termômetro social. Não é preguiça coletiva; é descrença e desconfiança da população com o futebol brasileiro.

Cansou

O torcedor brasileiro cansou de ver milionários em campo fazendo marketing enquanto falta raça, vergonha e compromisso dos jogadores da seleção brasileira de futebol em buscar a taça do hexa. O encanto do futebol brasileiro virou protocolo publicitário.

Desconfiança

Hoje, o brasileiro olha para a escalação da Seleção Brasileira com a mesma desconfiança que encara promessa de político em período pré-eleitoral: sempre há a sensação de que alguém está sendo convocado não por mérito, mas por interesse dos patrocinadores.

Apatia

A classe política deveria prestar atenção nesse recado silencioso da população mediante o desencanto com a seleção brasileira de futebol e fazer uma rápida reflexão no espelho. A apatia popular não nasce do nada; ela é filha direta da frustração acumulada.

Agenda

O encontro entre o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Donald Trump (Republicanos) dos EUA, serviu, ao menos por algumas horas, para empurrar os áudios com Daniel Vorcaro para debaixo do tapete. O problema começa quando a foto de Flávio Bolsonaro com Donald Trump perde o efeito especial e Flávio desembarca no Brasil, onde os jornalistas, infelizmente para a assessoria, costumam fazer perguntas sem combinar antes.

Protagonismo

Nos bastidores do poder em Brasília, comenta-se que o ministro André Mendonça do STF poderá sacrificar o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso Banco Master para abrir caminho ao retorno da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro ao protagonismo da candidatura presidencial do PL.

Celebra

A revista Imagine Acredite, publicação impressa que circula com prestígio nos corredores do poder em Brasília, celebra no dia de hoje (27), sete anos de existência com uma solenidade no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, a partir das 17h.

Homenageará

O evento da revista Imagine Acredite homenageará personalidades do mundo político, empresarial, religioso, comunicação e outros. Afinal, em Brasília, reconhecimento também é artigo de luxo e capital de influência.

Gratidão

Este colunista será um dos homenageados pela revista Imagine Acredite, reconhecimento que reforça a relevância da Coluna Falando Sério e do jornal Rondônia Dinâmica. Registro minha gratidão aos leitores, que acompanham diariamente o nosso trabalho, e ao editor-chefe da revista, o jornalista Sérgio Botelho Júnior, pela honraria e pelo prestígio concedido.

Ensaia

O governador Coronel Marcos Rocha (União) já ensaia sua despedida do poder na abertura oficial da Rondônia Rural Show em Ji-Paraná. Os sinais políticos ficaram evidentes no dispositivo oficial montado para a solenidade de abertura da feira.

Ausência

A ausência de políticos ao lado do governador Coronel Marcos Rocha (União) na abertura da Rondônia Rural Show foi tão perceptível que parecia mais uma cerimônia de encerramento de ciclo do que um ato de prestígio institucional.

Esvazia

Em política, quando o palco esvazia antes do discurso terminar, é porque muita gente já começou a procurar um novo endereço de poder. A partir de janeiro de 2027, Marcos Rocha e Luana Rocha descobrirão uma das lições mais cruéis da vida pública: o poder atrai multidões, mas a falta dele costuma revelar quantos “amigos” realmente sobraram.

Brasília I

O senador Marcos Rogério (PL) segue em Brasília, mas deve marcar presença nos últimos dias da Rondônia Rural Show. A feira servirá de laboratório eleitoral para Rogério medir sua popularidade e exibir musculatura política diante dos adversários na corrida pelo governo de Rondônia.

Brasília II

Em Brasília, o senador Marcos Rogério, ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, recebeu o deputado estadual Alan Queiroz, o cacique Celso Suruí e o pré-candidato a deputado federal Pastor Val, acompanhado da pastora Cida Oliveira. O encontro reforçou articulações políticas e mostrou que, em Brasília, café e fotografia continuam sendo o palco de alianças eleitorais.

Pré-candidatos

Os pré-candidatos ao governo de Rondônia Adailton Fúria (PSD) e Hildon Chaves (União) cumpriram agendas na Rondônia Rural Show entre estandes, entrevistas e encontros com lideranças do agronegócio, mas ainda sem cruzarem caminhos nas alamedas da feira.

Focado

Em uma das conversas com a imprensa, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), durante entrevista na Rondônia Rural Show, afirmou que está concentrado na pré-campanha, enquanto o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) estaria focado em concluir sua gestão frente ao Palácio Rio Madeira.

Acompanhado

O pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) percorre estandes expositores acompanhado de sua esposa, deputada estadual Ieda Chaves (União), e do deputado estadual Cirone Deiró (União), pré-candidato a governador na chapa encabeçada por Hildon.

Damas

A deputada estadual Ieda Chaves (União) e a ex-primeira-dama de Cacoal e pré-candidata a deputada federal, Joliane Fúria (PSD), apontadas como possíveis futuras primeiras-damas da política rondoniense, chamaram atenção na Rondônia Rural Show.

Interesse

Ieda Chaves e Joliane Fúria não chamam atenção na Rondônia Rural Show apenas pela elegância, mas também pelo interesse em ouvir de perto as dificuldades enfrentadas por agricultores e pecuaristas do estado. Em meio ao desfile de looks na feira, mostraram que presença e articulação também rendem capital eleitoral.

Paradigma

Falando em capital eleitoral, o pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União) vem quebrando o velho paradigma de que político da capital não cria densidade eleitoral no interior.

Circulou

Presente na Rondônia Rural Show, Célio Lopes circulou com desenvoltura entre produtores e visitantes, sendo reconhecido como “o ribeirinho” e “o homem do peixe”, apelidos que, na política, valem mais do que muito marqueteiro caro tentando fabricar popularidade em gabinete climatizado.

Irreverente

O influencer Rato Andrade, incorporado na irreverente personagem “Ratielly”, virou uma das atrações paralelas da Rondônia Rural Show ao protagonizar o papel oficial das intrigas e fofocas políticas da feira.

Conferir

Com sarcasmo afiado, inteligência e muito humor, Ratielly circulou entre entrevistas e bastidores políticos da feira, colocando um político contra o outro sob o disfarce inocente de “apenas uma perguntinha”. Vale a pena conferir o conteúdo nas redes do influencer Rato Andrade.

Sintonia

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) marca presença na Rondônia Rural Show. Cássio, circulando entre estandes, produtores e lideranças políticas, demonstrou sintonia com as pautas que movimentam o campo e influenciam diretamente o cenário político estadual.

Domina

A pergunta que domina os bastidores do poder é se o prefeito Léo Moraes (Podemos) dará as caras na Rondônia Rural Show e, principalmente, ao lado de quem aparecerá na foto. O apoio de Léo virou peça cobiçada na disputa pelo governo de Rondônia, transformando cada movimento em motivo de interpretação política nos bastidores do poder.

Praticando

As apostas se dividem entre uma aproximação de Léo Moraes com os pré-candidatos ao governo Marcos Rogério (PL) ou Adailton Fúria (PSD). Já os mais experientes em leitura política acreditam que Léo continuará praticando o esporte favorito dos moderados em ano pré-eleitoral: esconder o jogo até o último minuto.

Atuação

O vereador Gedeão Negreiros (PSDB) tem se destacado pela atuação parlamentar equilibrada, firme e próxima das demandas da população. Com postura conciliadora e habilidade no diálogo, Gedeão vem consolidando espaço político ao defender pautas relevantes para Porto Velho.

Sério

Falando sério, o Brasil continua apaixonado por futebol, mas já não aceita qualquer espetáculo vendido como emoção genuína. Da mesma forma, o eleitor já não se contenta apenas com slogans e promessas clichês. No fundo, o abandono das bandeirinhas e ruas decoradas em Porto Velho revela algo maior: o brasileiro cansou de ser enganado dentro e fora de campo de futebol.