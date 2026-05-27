Sílvia Cristina recebe homenagem na Assembleia Legislativa, em reconhecimento ao seu trabalho

Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 09h49

A deputada federal Silvia Cristina foi agraciada com o Título Honorífico de Honra ao Mérito, concedido pela Assembleia Legislativa, em reconhecimento ao seu trabalho como parlamentar. A honraria foi proposta pela deputada Ieda Chaves e aprovada por unanimidade.

A solenidade de entrega ocorreu na tarde desta terça-feira (26), na estrutura montada pelo legislativo estadual na Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná. Outras personalidades também foram homenageadas na sessão solene.

“Sou grata por mais essa homenagem que recebo, em reconhecimento ao meu trabalho como parlamentar, que tem como foco maior cuidar das pessoas. Agradecer à deputada Ieda Chaves pela iniciativa, aos demais deputados estaduais que aprovaram e ao presidente desta Casa, Alex Redano. Que bom que a entrega pode ocorrer aqui na Rondônia Rural Show, na nossa Ji-Paraná. Muito obrigado a todos”, destacou a deputada.