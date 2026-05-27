Dr. Luís do Hospital entrega caminhão betoneira de R$ 500 mil para Pimenta Bueno

Por Diana Braga

Publicada em 27/05/2026 às 09h52

Mais agilidade nas obras, reforço na infraestrutura e avanço nos serviços urbanos. Foi com esse objetivo que o deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) realizou, nesta terça-feira (26), a entrega de um caminhão betoneira para a Prefeitura de Pimenta Bueno, em um investimento de R$ 500 mil destinado ao município por meio de emenda parlamentar.

O equipamento será utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito (Semosp) e deve fortalecer serviços como construção de calçadas, fundações e outras demandas de infraestrutura urbana.

Durante a entrega, Dr. Luís do Hospital destacou que o investimento representa mais eficiência para os trabalhos executados pela prefeitura e melhores resultados para a população. “Quando o recurso chega e o trabalho acontece, quem ganha é a população. Esse caminhão betoneira vai trazer mais agilidade e eficiência para os serviços da Secretaria de Obras, ajudando diretamente no desenvolvimento da cidade”, afirmou o parlamentar.

Segundo o secretário da Semosp, Josué Carlos de Moraes Filho, o novo equipamento deve ampliar a capacidade de execução das equipes e representar um avanço importante para o município.

“Essa conquista vai ajudar muito nos serviços de calçadas, fundações e em diversas obras da cidade. É uma verdadeira revolução para Pimenta Bueno”, destacou.

Dr. Luís do Hospital reforçou que seguirá trabalhando pela destinação de recursos e investimentos que fortaleçam os municípios rondonienses. “Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso, levando investimentos que fortalecem os municípios e melhoram a vida da nossa população”, finalizou.