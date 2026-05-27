Polícia Civil prende homem por violência doméstica e tentativa de homicídio

Por PC/RO

Publicada em 27/05/2026 às 09h45

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré, deu cumprimento, nesta terça-feira (26), a mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Z. S. S., investigado pela prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica, e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, ocorridos no município de Nova Mamoré.

Conforme apurado no âmbito do inquérito policial, o investigado teria adotado comportamento progressivamente agressivo e violento contra sua companheira e familiares dela, inicialmente no contexto de violência doméstica e, posteriormente, mediante invasão da residência, ameaças de morte e emprego de violência física contra terceiros ligados ao núcleo familiar da vítima. As diligências investigativas indicam que a conduta criminosa evoluiu para um quadro de extrema agressividade, culminando na localização de uma idosa ferida por arma branca em via pública, em estado grave, sendo o suspeito apontado como autor da agressão.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração das condutas violentas, do risco à integridade física das vítimas, a Polícia Civil do Estado de Rondônia instaurou imediatamente o competente inquérito policial. Após a rápida colheita de depoimentos, realização de diligências investigativas e produção de provas periciais essenciais, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, medida que recebeu parecer favorável do Ministério Público e foi posteriormente deferida pelo Poder Judiciário da comarca de Nova Mamoré. O investigado foi localizado e preso, encontrando-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e aos crimes contra a vida, atuando de forma técnica, célere e integrada na proteção da sociedade.