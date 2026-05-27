PRF apreende mais de 13 kg de substância análoga à skunk na BR-364

Por PRF-RO

Publicada em 27/05/2026 às 09h30

Rondônia, 26 de maio de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na última segunda-feira (25), 13,2 kg de substância análoga à skunk em transporte coletivo de passageiros, no município de Vilhena.

A ação ocorreu por volta das 22h59, no KM 1 da BR 364, durante abordagem da PRF a um ônibus que tinha como itinerário Rio Branco (AC) x Brasília (DF). Após o emprego de técnicas de entrevista, levantaram-se fundadas suspeitas quanto a um dos passageiros. Ao realizarem verificação do compartimento de carga, os policiais identificaram duas malas contendo, no total, 22 tabletes de substância entorpecente.

Em decorrência da prática, em tese, de crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, foi dada voz de prisão ao proprietário das bagagens. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à UNISP, para os demais procedimentos cabíveis.