Quanto custa manter um cachorro? Guia para planejar os gastos com seu animal de estimação

Por Redação

Publicada em 27/05/2026 às 15h54

Ter um cachorro como companheiro traz uma mistura única de alegria e desafios diários. Cuidar de um pet exige dedicação, tempo e, claro, um planejamento financeiro para arcar com despesas relacionadas à alimentação, saúde e outros cuidados.

Muitos tutores, no entanto, acabam surpreendidos por valores que não haviam previsto, tanto nos primeiros dias quanto nas rotinas mensais. Por isso, conhecer essas demandas e buscar formas de economizar, como aproveitar um cupom Petz de influencer para comprar produtos com desconto, ajuda a manter as contas no azul sem comprometer a qualidade de vida do animal.

Calcule os custos iniciais de adoção ou compra

Os primeiros gastos com um cachorro mudam bastante dependendo de onde ele vem, seja de uma adoção ou de um criador. Enquanto adoções podem não ter custo de aquisição ou cobram taxas simbólicas, comprar um animal de raça específica pode variar de centenas a milhares de reais, além de valores adicionais para castração, por exemplo.

Além disso, é preciso investir em itens básicos como coleira, cama e recipientes para água e comida, que juntos podem custar entre 200 e 500 reais. Reserve também um montante para vacinas e consultas veterinárias iniciais, que podem chegar a 800 reais no primeiro mês, e pesquise preços em diferentes lojas para encontrar ofertas que aliviem o bolso.

Entenda os gastos mensais com alimentação

A nutrição do cachorro representa uma das despesas mais constantes e varia conforme tamanho, idade e condições de saúde do animal. Rações de boa qualidade custam entre 50 e 300 reais por mês, enquanto dietas personalizadas ou naturais podem ultrapassar 500 reais, exigindo uma escolha cuidadosa com orientação de um veterinário.

Incluir petiscos ou suplementos na rotina eleva o orçamento, mas contribui para o bem-estar do pet se usado de forma equilibrada. Confira promoções em grandes redes ou plataformas online para reduzir esses valores e lembre-se de que uma dieta bem ajustada evita problemas de saúde que geram custos maiores no futuro.

Planeje as despesas com saúde e prevenção

Investir em cuidados preventivos, como vacinas anuais, vermífugos e produtos contra pulgas, é uma medida que custa entre 150 e 600 reais por ano. Consultas regulares ao veterinário, com valores a partir de cerca de 100 por visita, ajudam a detectar qualquer questão antes que se agrave, mantendo seu cão saudável.

Uma boa dica é criar uma reserva financeira para emergências, já que tratamentos ou cirurgias inesperadas podem atingir milhares de reais. Planos de saúde para pets, com mensalidades a partir de 15 reais, também aparecem como opção, mas avalie as coberturas para garantir que atendam às necessidades do seu animal.

Considere os custos com higiene e estética

Manter a limpeza do cachorro envolve despesas com banhos, tosas e produtos como xampus e escovas, variando de 50 a 200 reais mensais. Em pet shops, um banho custa a partir de 40 reais por sessão, dependendo do porte, enquanto uma tosa pode chegar a 150 reais, especialmente para raças com pelagem densa.

Raças de pelo longo demandam mais atenção, e algumas exigem cuidados específicos com orelhas ou dentição. Fazer parte desses cuidados em casa, com itens adequados, reduz os gastos e cria uma rotina de higiene, previne irritações na pele ou infecções, que poderiam gerar visitas extras ao veterinário.

Avalie os investimentos em acessórios e lazer

Gastos com brinquedos, camas, roupas ou passeios podem variar de 100 a 500 reais ao longo de um ano, dependendo do quanto você decide investir. Brinquedos, que custam entre 10 e 50 reais, estimulam o corpo e a mente do cão, enquanto camas duráveis giram entre 80 e 300 reais, sendo um conforto que vale a pena.

Passeios em parques ou creches para cães, com diárias de 50 a 100 reais, também ajudam na socialização e no gasto de energia. Comprar acessórios em promoções ou reutilizar itens que ainda estão em bom estado equilibra as contas, fortalecendo a relação com o pet sem pesar no orçamento.

Prepare-se para gastos inesperados e emergências

Despesas fora do previsto, como acidentes ou doenças repentinas, podem custar de 1 mil a 5 mil reais, ou até mais, dependendo da gravidade. Dessa forma, ter um plano de saúde ou um fundo de emergência com pelo menos 2 mil reais guardados traz segurança para lidar com esses momentos sem desespero ou dívidas.

Internações e procedimentos cirúrgicos exigem decisões rápidas, então conheça clínicas 24 horas na sua região e os preços praticados. Comece a poupar desde os primeiros meses com o pet, mesmo que sejam valores pequenos, para garantir que qualquer situação seja enfrentada com tranquilidade e cuidado.