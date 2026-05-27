Xuxa abre o coração ao parabenizar Ivete pelos 54 anos:

Por IG

Publicada em 27/05/2026 às 16h14

A apresentadora Xuxa Meneghel emocionou os fãs nesta quarta-feira (27) ao prestar uma homenagem especial para Ivete Sangalo, que celebra seus 54 anos. Nas redes sociais, a eterna Rainha dos Baixinhos compartilhou fotos raras ao lado da amiga e relembrou momentos de carinho e cumplicidade entre as duas artistas.

Na publicação, Xuxa revelou o desejo de passar mais tempo ao lado da cantora, a quem chamou carinhosamente de “Veta”. A apresentadora também destacou que, apesar da rotina intensa de ambas, a conexão entre elas continua a mesma ao longo dos anos.

“Veta, minha gata linda, queria muito ter mais tempo pra ficar com você… Mas o bom é que sempre que nos vemos, parece que nos vimos ontem… Simplesmente TE AMO. Seja feliz sempre”, escreveu Xuxa na declaração publicada nas redes sociais.

Rumores marcaram amizade das artistas

A amizade entre Xuxa e Ivete Sangalo começou ainda nos anos 1990 e, desde então, as duas passaram a ser alvo de rumores sobre um suposto relacionamento amoroso. Ao longo dos anos, ambas negaram publicamente as especulações e chegaram a comentar o assunto com bom humor durante participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT.

A relação entre as artistas, no entanto, enfrentou um breve afastamento em 2018, após o nascimento das filhas gêmeas de Ivete. Na época, a cantora enviou fotos das recém-nascidas em um grupo privado de WhatsApp, e Xuxa, tentando homenagear a amiga, publicou uma das imagens nas redes sociais sem autorização.