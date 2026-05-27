Por Assessoria

Publicada em 27/05/2026 às 17h01

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Jaru realiza encontro para celebrar o mês das mães; evento foi voltado para mães das crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Jaru (Semdes), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizou na noite da última terça-feira (26), na Escola Menézio de Victo, um encontro especial em celebração ao mês das mães.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social e primeira-dama, Leidiane Lima, o objetivo da ação foi proporcionar um momento de acolhimento e reconhecimento às mães atendidas pelo programa. “Preparamos tudo com muito carinho para que essas mães se sentissem valorizadas e homenageadas pelo papel fundamental que desempenham em suas famílias”, destacou Leidiane.

O evento foi dedicado às mães das crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV e reuniu cerca de 80 participantes em uma programação marcada por homenagens, apresentações culturais e momentos de confraternização.

A programação contou com uma apresentação musical do professor de violino Nicolas Douglas. Em seguida, as crianças e adolescentes assistidos pelo SCFV realizaram apresentações de canto e dança em homenagem às mães. O encontro também incluiu um coffee break e sorteio de brindes e presentes.