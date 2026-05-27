Escola Móvel de Máquinas Agrícolas oferta cursos durante 13ª RRSI e amplia capacitação no agro

Por ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Publicada em 27/05/2026 às 16h40

Um dos objetivos da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) é fomentar o desenvolvimento do agronegócio. Para o segmento econômico manter o ritmo de crescimento é preciso mão de obra qualificada. Por esse motivo, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) oferta capacitação na maior feira de agronegócio da Região Norte, que começou segunda-feira (25) e segue até o próximo sábado (30), no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Máquinas agrícolas são equipamentos essenciais para a mecanização e modernização do agronegócio. Elas otimizam operações no campo desde o preparo do solo até a colheita, aumentando a produtividade em larga escala. As principais categorias incluem tratores, colheitadeiras e pulverizadores. São, portanto, fontes de geração de emprego e renda para quem se prepara profissionalmente para operá-las.

A Escola Móvel de Máquinas Agrícolas oferece na Rondônia Rural Show, os seguintes minicursos:

Lubrificação em Máquinas Agrícolas

Depreciação de Máquinas

Dez Passos para Uma Boa Manutenção

Operacional em Máquinas Agrícolas

Público da feira de agronegócio visita as instalações da Escola Móvel de Máquinas Agrícolas

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, qualificar profissionais que atuam no agronegócio é uma medida estratégica da gestão estadual, visando o fortalecimento do setor, mola propulsora da economia rondoniense. “Quem se prepara para atuar no agro tem chances de construir uma carreira de sucesso, ocupando um posto de trabalho ou abrindo o próprio negócio”, evidenciou.

NOVAS OPORTUNIDADES

Estudantes, que almejam construir uma carreira focada no campo, visitam a feira para buscar novos conhecimentos. A estudante de São Felipe d’Oeste, Ana Beatriz Takahashi Bravo Sales, de 16 anos, destaca a importância do evento. “Participar da Rondônia Rural Show é uma experiência única que vai do aprendizado a novas oportunidades e tecnologias, principalmente para nós jovens integrados ao agronegócio brasileiro”, reconheceu a aluna do Curso Técnico em Agroecologia.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, além de oferecer minicursos durante a Rondônia Rural Show Internacional, a Escola Móvel de Máquinas Agrícolas percorre todas as regiões do estado para capacitar quem se interessa em se habilitar para ocupações do agronegócio. “Ainda contamos com o Centro Técnico de Educação Rural, o Centec Abaitára, em Pimenta Bueno, onde são ministrados os cursos técnicos em Agroecologia, Agronegócio, Agropecuária e Zootecnia”, ressaltou.