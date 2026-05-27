Fórum sobre vigilância sanitária como prevenção da febre aftosa é realizado durante a Rondônia Rural Show

Por Toni Francis

Publicada em 27/05/2026 às 16h48

A prevenção da febre aftosa começa no olhar atento do produtor rural. O alerta foi feito pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), durante abertura do 8º Fórum Rondoniense para Manutenção da Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, que foi realizado na manhã desta terça-feira (26), em Ji-Paraná, durante a programação oficial da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI).

O presidente da Idaron, Julio Peres, reforça ainda que “além de atender às diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal, o fórum integra as ações previstas no Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA)

O Fórum reuniu produtores rurais, representantes políticos, instituições públicas e privadas, além de entidades ligadas ao agronegócio, com o objetivo de fortalecer as ações de defesa sanitária animal e ampliar a conscientização sobre a importância da vigilância permanente contra a febre aftosa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a vigilância permanente nas propriedades como medida essencial para proteger o rebanho, evita prejuízos econômicos e mantém o status sanitário que garante competitividade ao agronegócio brasileiro. “Nesta edição, o Fórum tem o objetivo de reforçar o papel do produtor rural como ator principal na identificação precoce de suspeitas, para adoção imediata de medidas que possam evitar a proliferação da doença entre os rebanhos.”

O secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, reiterou o papel dos produtores na parceria com o serviço veterinário oficial e destacou a importância do agronegócio para a economia de Rondônia. “Os avanços conquistados pela defesa sanitária agropecuária de Rondônia são fundamentais na parceria entre a gestão estadual e o setor produtivo para a manutenção do status sanitário alcançado pelo estado.

A palestra principal do fórum foi ministrada pelo auditor fiscal agropecuário Murilo Brunow

O secretário de Estado da Agricultura, Luis Paulo, ressaltou o trabalho desenvolvido pelo governo de Rondônia nos últimos oito anos para fortalecer o agronegócio estadual e destacou a necessidade dos produtores permanecerem atentos aos possíveis sinais da febre aftosa. “A Secretaria de Agricultura mantém o compromisso de incentivar e fortalecer a agricultura e a pecuária no estado.”

Durante o evento, o diretor do Fundo Emergencial da Febre Aftosa de Rondônia (Fefa), Sérgio de Souza reforçou a importância da participação ativa do produtor rural na preservação do status de livre de febre aftosa sem vacinação, condição considerada estratégica para a economia estadual.

Representando o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o superintendente substituto, João Aranha destacou a confiança do órgão federal no trabalho desenvolvido pela Idaron, especialmente nas ações de monitoramento e na capacidade técnica de resposta rápida diante de possíveis ameaças zoossanitárias.

O presidente do Sistema Faperon/Senar-RO (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia), Hélio Dias de Souza reforçou a atuação do setor produtivo junto aos poderes e reconhece o empenho e dedicação da Idaron no convencimento do produtor sobre seu papel estratégico no enfrentamento de doenças que podem afetar a pecuária.

A palestra principal do fórum foi ministrada pelo auditor fiscal agropecuário Murilo Brunow, que enfatizou o papel estratégico do produtor rural na vigilância sanitária do rebanho bovino. Durante a apresentação foram abordadas medidas de prevenção, identificação precoce de suspeitas e a importância da atuação conjunta entre produtores e órgãos de defesa sanitária para impedir a disseminação da doença.

Durante a programação do Fórum, o presidente da Idaron homenageou o servidor Diego Pereira de Azevedo, da Unidade em Pimenta Bueno, com a entrega de uma placa de reconhecimento pela dedicação à defesa agropecuária. O trabalho desenvolvido pelo servidor contribuiu diretamente para a criação do Sis-Idaron, sistema que, atualmente integra grande parte dos serviços online utilizados pelos colaboradores da Agência.

O evento foi encerrado com uma rodada de perguntas enviadas por produtores rurais e internautas que acompanharam a transmissão ao vivo do fórum pelo canal oficial da Idaron, em plataforma digital.

Fotos: Toni Francis