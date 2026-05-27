Fernando Máximo destaca tratamento com Mounjaro aliado a acompanhamento multidisciplinar em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/05/2026 às 16h37

O deputado federal Fernando Máximo destacou, em publicação nas redes sociais, a parceria do seu mandato com a Prefeitura de Vilhena no programa de emagrecimento que utiliza a tirzepatida, medicamento conhecido comercialmente como Mounjaro, em pacientes atendidos pelo SUS no município.

Segundo Fernando Máximo, o projeto não se resume à aplicação do medicamento, mas inclui acompanhamento completo com profissionais de diversas áreas da saúde.

“Dando continuidade ao nosso projeto do Mounjaro, que não é só aplicação do medicamento, é acompanhamento com múltiplos profissionais, médico clínico, médico endocrinologista, nutricionista, psicólogo, educador físico, enfermeiro”, afirmou o deputado.

O parlamentar explicou que os pacientes participantes também passam por exames e acompanhamento durante seis meses, dentro de um protocolo voltado ao tratamento da obesidade e doenças associadas.

Fernando Máximo ressaltou ainda que a iniciativa desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Vilhena busca ampliar o acesso ao tratamento e garantir mais qualidade de vida à população.

A vereadora Rose da Saúde também comentou a ação e agradeceu o apoio do parlamentar ao programa municipal.

“Quero agradecer aqui ao deputado Fernando Máximo pela parceria com o Executivo, com a Câmara dos Vereadores. Parabéns por mais essa ação”, declarou Rose da Saúde.

Ao concluir a publicação, Fernando Máximo afirmou que o objetivo da iniciativa é oferecer atendimento digno aos pacientes acompanhados pela rede pública.

“Atender com dignidade”, declarou o deputado.