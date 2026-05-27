Ações do CAPS AD reforçam acolhimento humanizado na capital

Por Taiana Mendonça

Publicada em 27/05/2026 às 16h38

Ações educativas, rodas de conversa e atividades comunitárias marcaram a Semana da Luta Antimanicomial promovida pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) de Porto Velho. A iniciativa reforçou a importância do cuidado humanizado em saúde mental, baseado no acolhimento, no respeito aos direitos humanos e no tratamento em liberdade.



A programação contou com exposição artística produzida pelos usuários do serviço, rodas de conversa sobre saúde mental e direitos humanos, oficinas temáticas, além de ações educativas em espaços públicos da capital.



A Semana da Luta Antimanicomial faz referência ao movimento nacional que defende a substituição de práticas excludentes e manicômios por uma rede de atenção psicossocial mais humanizada, comunitária e inclusiva. O objetivo é garantir cuidado em saúde mental sem isolamento social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários.



Entre as atividades desenvolvidas pelo CAPS AD esteve a exposição “Arte em Liberdade”, que reuniu pinturas, desenhos e produções confeccionadas por usuários atendidos pelo serviço, valorizando a expressão artística como ferramenta terapêutica e de fortalecimento da autoestima.



Também foram promovidas rodas de conversa com usuários e familiares sobre preconceitos relacionados à saúde mental, álcool e outras drogas, além de debates sobre direitos e inclusão social. As ações buscaram ampliar o diálogo com a sociedade e combater estigmas ainda presentes sobre o tema.



A psicóloga Clícia Henriques de Souza destacou que a luta antimanicomial representa a defesa de um cuidado mais humano e próximo da realidade dos pacientes. “Falar sobre saúde mental é também combater preconceitos e fortalecer o cuidado em liberdade. Essas ações ajudam a aproximar a comunidade do CAPS AD e mostram que o acolhimento humanizado faz diferença na vida das pessoas”.



A programação incluiu ainda atividades educativas em locais públicos, como distribuição de materiais informativos e orientações sobre redução de danos, aproximando a população dos serviços ofertados pelo CAPS AD e ampliando o acesso à informação.



O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de fortalecer uma política pública de saúde mental baseada no acolhimento e na dignidade humana. “Cuidar da saúde mental é cuidar das pessoas com respeito, sensibilidade e humanidade. Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais uma rede de apoio que acolha sem preconceito, garantindo atendimento digno e cuidado em liberdade para quem mais precisa”.



A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou a importância de fortalecer políticas públicas voltadas à saúde mental no município. “Precisamos avançar cada vez mais em ações que promovam cuidado, dignidade e inclusão. O CAPS AD desenvolve um trabalho essencial no acolhimento e acompanhamento dos usuários, fortalecendo uma rede de atenção mais humana e acessível para a população”.



De acordo com o plano de ação desenvolvido pela equipe organizadora, a proposta da semana foi fortalecer práticas de cuidado humanizado e reafirmar a importância das políticas públicas voltadas à saúde mental e à atenção psicossocial.