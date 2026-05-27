Manutenção nas áreas de atracação fortalece segurança da navegação no Porto de Porto Velho

Por Elaine Barbosa

Publicada em 27/05/2026 às 16h51

O governo de Rondônia, por meio da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph) segue intensificando as ações de manutenção e monitoramento nas áreas de atracação do Porto Organizado de Porto Velho, com foco na segurança da navegação e na continuidade das operações portuárias.

Durante o período de cheia, o aumento do volume das águas do rio Madeira favorece o transporte natural de troncos, galhadas, sedimentos e materiais orgânicos pela correnteza. Parte desses resíduos acaba se acumulando nas proximidades do cais flutuantes e das estruturas operacionais do porto, podendo dificultar as manobras de balsas e rebocadores, além de comprometer a segurança das operações hidroviárias.

Para garantir a navegabilidade e preservar a infraestrutura portuária, a Soph realiza serviços contínuos de manutenção operacional nas áreas de atracação. As ações incluem o reposicionamento controlado de materiais orgânicos e o manejo hidráulico de sedimentos acumulados em pontos críticos, sempre respeitando critérios técnicos, operacionais e ambientais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho realizado pela Soph é fundamental para garantir a segurança da navegação e a continuidade das operações no Porto de Porto Velho. “Essas ações preventivas fortalecem a logística hidroviária do nosso estado, preservam a estrutura portuária e asseguram melhores condições para quem utiliza o rio Madeira diariamente”.

Os trabalhos ocorrem em duas frentes principais, onde a primeira contempla as áreas da rampa Roll-On Roll-Off, próximas às gruas e aos espaços de circulação das embarcações. Nessa etapa, rebocadores auxiliam na movimentação hidráulica de sedimentos naturalmente transportados pelo rio, contribuindo para a manutenção das condições adequadas de operação.

Aproximadamente 100 toneladas de materiais orgânicos e resíduos naturais são manejadas

A segunda frente envolve o desvio controlado de troncos, galhadas e resíduos vegetais acumulados junto ao cais flutuante. O serviço é executado de forma contínua pelas equipes técnicas e operacionais da Soph, com apoio de embarcações rebocadoras e equipamentos de tração, visando evitar obstruções nas áreas de atracação.

As atividades são intensificadas entre os meses de maio e outubro, período em que o nível do rio começa a apresentar redução após o inverno amazônico, exigindo maior acompanhamento das condições de navegabilidade.

De acordo com a equipe técnica da Soph, aproximadamente 100 toneladas de materiais orgânicos e resíduos naturais são manejadas semanalmente nas proximidades do cais durante as operações de manutenção e limpeza operacional.

Para o diretor-presidente da Soph, Fernando Parente, o trabalho representa papel fundamental para a segurança das operações portuárias no rio Madeira. “Trata-se de uma ação permanente de manutenção operacional e prevenção, essencial para garantir a navegabilidade, preservar a estrutura portuária e assegurar condições seguras para o tráfego das embarcações que utilizam o Porto de Porto Velho”, destacou.

Fotos: Elaine Barbosa