Mais de R$ 240 mil em kits profissionalizantes são entregues pelo governo de RO para concluintes de cursos do Vencer

Por Veronilda Lima

Publicada em 27/05/2026 às 16h52

Dando sequência às entregas de kits profissionais do programa Vencer, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), está contemplando nesta semana concluintes de cursos profissionalizantes de oito municípios rondonienses, incluindo Ji-Paraná, onde acontece até o próximo sábado (30), a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). O investimento total com mais estas turmas de concluintes é de R$ 247.145,14.

ARIQUEMES E JARU

Os primeiros a receber as ferramentas para começar a trabalhar na área escolhida foram os 20 concluintes do curso de Costureiro, em Ariquemes, em cerimônia realizada na tarde da segunda-feira (25); e, à noite, os 20 concluintes do curso de Assistente Financeiro e os 14 do curso de Bolos e Cupcakes, de Jaru.

OURO PRETO E PRESIDENTE MÉDICI

As entregas seguiram em Ouro Preto do Oeste, na tarde da terça-feira (26), quando foram contemplados 16 concluintes do curso de Assistente Administrativo e 10 de Assistente Financeiro; e, à noite, em Presidente Médici, 21 concluintes do curso de Assistente Administrativo e oito de Injeção Eletrônica em Motocicletas.

JI-PARANÁ

Já na manhã desta quarta-feira (27), por ocasião da 13ª Rondônia Rural Show, a entrega foi feita em Ji-Paraná a 51 concluintes do programa, sendo 26 do curso de Modelista de Roupas, 13 de Costureiro e 12 de Mecânico de Veículos Leves, com a presença da secretária da Seas, Luana Rocha, que reforçou a importância dos cursos de capacitação, por aumentar, de forma significativa, as chances de os participantes conquistarem um emprego, considerando que as empresas atualmente buscam pessoas com conhecimento atualizado e habilidades diversificadas.

“Além dos cursos gratuitos e dos kits profissionais entregues após a conclusão, o Vencer tem como diferencial a garantia de um auxílio mensal de R$ 200 durante um ano e isto é muito importante para quem não está trabalhando”, destacou a titular da Seas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na capacitação profissional das famílias em situação de vulnerabilidade é uma ferramenta necessária para a promoção do desenvolvimento social e econômico. “Com o avanço da tecnologia e as mudanças constantes nas demandas profissionais, ofertar cursos profissionalizantes é essencial para garantir que essas pessoas ingressem em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo”, salientou.

CACOAL

Ainda nesta quarta-feira, à tarde, em Cacoal, será a vez de 15 concluintes do curso de Manicure e Pedicure, 14 de Assistente Administrativo e 17 de Assistente de Marketing e Vendas receberem os kits.

ALTA FLORESTA E SÃO MIGUEL

Já em Alta Floresta d’Oeste, 17 alunos do curso de Assistente Administrativo receberão os kits à noite; e, em São Miguel do Guaporé, 12 concluintes do curso de Assistente Administrativo serão contemplados na tarde desta quinta-feira (28).

O investimento do governo de Rondônia com os kits entregues em Ariquemes foi de R$ 29.597,20 mil; em Jaru, R$ 33.826 mil; em Ouro Preto do Oeste, R$ 23.062 mil; em Presidente Médici, R$ 25.579 mil; em Ji-Paraná, R$ 64.121,34 mil; em Cacoal, R$ 45.236,60 mil; em Alta Floresta d’Oeste, R$ 15.079 mil; e em São Miguel do Guaporé, R$ 10.644 mil.