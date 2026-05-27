Central de Vagas para Creches representa avanço na construção de uma educação mais acessível

Por Meiry Santos

Publicada em 27/05/2026 às 16h49

A Central de Vagas para Creches já demonstra resultados importantes para a população de Porto Velho. Desde a inauguração, realizada no último dia 12 de maio, o espaço já contabiliza 140 atendimentos às famílias que buscam vagas na educação infantil da rede municipal, reforçando a importância da iniciativa para ampliar o acesso e garantir mais eficiência no serviço público.

Criada por meio de uma parceria entre Prefeitura de Porto Velho, Defensoria Pública de Rondônia (DPE/RO), Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO) e Instituto Federal de Rondônia (IFRO), a Central funciona na sede da Defensoria Pública, na avenida Jorge Teixeira, oferecendo atendimento humanizado, orientação e acompanhamento das solicitações de matrícula em creches municipais.



A proposta é organizar e agilizar o encaminhamento das demandas, proporcionando mais transparência e acolhimento às famílias, especialmente às que enfrentam dificuldades para garantir uma vaga para os filhos. O espaço conta com servidores municipais preparados para realizar o atendimento direto à população, auxiliando desde o cadastro até o acompanhamento da situação das solicitações.



O prefeito Léo Moraes destacou que a Central representa um avanço importante na política educacional da capital e reforça o compromisso da gestão com um atendimento mais próximo da população. “Essa parceria fortalece o acesso à educação infantil e traz mais transparência e eficiência ao processo de vagas”.



A união entre Prefeitura, DPE/RO, TCE/RO e IFRO também fortalece a atuação integrada entre as instituições públicas em benefício da sociedade.



Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, os primeiros números comprovam a relevância da Central para reduzir filas e melhorar o acesso à educação infantil. “Esses 140 atendimentos em poucos dias mostram o quanto esse serviço era necessário. Estamos trabalhando para garantir mais acesso, mais transparência e um atendimento cada vez mais humanizado às famílias de Porto Velho”.



A expectativa é que a Central de Vagas continue ampliando o suporte às famílias e contribua diretamente para melhorar os índices da educação infantil na capital, fortalecendo o acesso das crianças ao ensino desde os primeiros anos de vida.