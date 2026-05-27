Ausência de Leonardo em festa da neta vira climão e expõe desgaste com Virginia

Por R7

Publicada em 27/05/2026 às 16h27

O aniversário de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, na última segunda-feira (25), deu o que falar nos bastidores... e não foi só pela decoração luxuosa da festa!

Apesar da presença de Poliana Rocha, avó paterna da menina, o que chamou a atenção mesmo foi a ausência de Leonardo. O cantor não apareceu no evento e, segundo uma fonte que estava na festa, o assunto virou o maior burburinho entre os convidados.

Enquanto o evento acontecia, o sertanejo publicou nas redes sociais uma foto antiga segurando um drink ao som de Amanhã, música gravada por ele mesmo. O trecho escolhido dizia: “Amanhã, eu não sei”, detalhe que foi interpretado por internautas como uma possível indireta em meio à repercussão do sumiço.

Nos bastidores, o desconforto da família com Virginia não seria novidade. Há tempos circulam comentários de que Leonardo nunca aprovou totalmente a superexposição da intimidade familiar nas redes sociais, principalmente quando situações pessoais acabam virando conteúdo constante para internet.

A relação teria ficado ainda mais estremecida após as polêmicas envolvendo a rotina escolar das crianças. Na época em que Virginia viajou diversas vezes para a Espanha, em meio ao namoro com Vini Jr., as filhas ficaram um período afastadas da escola, situação que acabou gerando denúncias e até notificação do Conselho Tutelar de Goiânia por faltas recorrentes de Maria Alice.

Inclusive, Zé Felipe chegou a comentar publicamente sobre o assunto na época e defendeu que “criança tem que ir para a escola”.

Por outro lado, os fãs seguem torcendo por uma possível reconciliação do ex-casal. Mas, nos bastidores, já existe quem veja uma eventual volta muito mais como estratégia para limpar a imagem desgastada de Virginia do que propriamente uma retomada romântica.

Isso porque, apesar das polêmicas recentes envolvendo a “influenciadora”, Zé Felipe ainda mantém uma imagem mais positiva diante do público e continua sendo visto como o “cara da família”.