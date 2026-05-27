Guipa critica perfil ativo de Deolane após banimento

Por IG

Publicada em 27/05/2026 às 16h31

Há cerca de três anos, o jornalista, influenciador e apresentador esportivo da RedeTV!, Guilherme Pallesi, conhecido pelo público como Guipa, decidiu mudar completamente o rumo do conteúdo que produzia nas redes sociais. Conhecido nacionalmente por sua atuação no entretenimento e nos programas esportivos, Guipa passou a utilizar sua visibilidade para expor denúncias de violência doméstica, abuso psicológico, feminicídio e relatos enviados por seguidores.

Segundo ele, a mudança nasceu de experiências pessoais vividas dentro da própria família e acabou transformando sua relação com o público e também com a internet. O comunicador afirma que chegou a receber mais de 200 denúncias por dia através das redes sociais e que passou a dedicar parte da rotina a dar visibilidade para histórias ignoradas por muitos veículos.

“Há três anos eu me enfiei de cabeça em uma luta que para muitos não fazia sentido, porque eu sou homem. Mas era uma luta que tinha um significado muito grande para mim porque eu vivi violência doméstica dentro da minha casa”, declarou em vídeo divulgado recentemente.

Durante esse período, Guipa viu seu alcance crescer rapidamente nas plataformas digitais. O influenciador chegou a ultrapassar a marca de um milhão de seguidores e, segundo pessoas próximas, chegou até a comemorar publicamente o crescimento do perfil. O cenário, porém, mudou nas últimas semanas, quando sua conta principal foi derrubada. Pouco depois, perfis reservas também foram removidos das plataformas.

No desabafo publicado nas redes, o apresentador afirmou acreditar que esteja sofrendo uma tentativa de silenciamento justamente por abordar temas considerados delicados. “São três anos lutando contra o sistema, três anos dando voz para pessoas desacreditadas, três anos fazendo pessoas invisíveis serem vistas”, afirmou.

Guipa também revelou que passou a receber ameaças, ataques virtuais e processos judiciais nos últimos anos. Segundo ele, mesmo realizando um trabalho que considera sério e responsável, percebe uma perseguição crescente. “Mesmo fazendo esse trabalho sério, percebo que existe uma perseguição muito grande para cima de mim. Estão tentando me calar”, disse.

O desabafo ganhou ainda mais repercussão após Guipa demonstrar indignação ao comparar sua situação com a de pessoas investigadas ou presas que continuam mantendo perfis ativos nas plataformas digitais. Em uma das falas divulgadas por ele, o apresentador mencionou o caso da influenciadora Deolane Bezerra ao questionar os critérios utilizados pelas redes sociais para derrubada de contas.

“Eu acordo indignado. A Deolane está presa e o perfil continua ativo. Outras pessoas respondendo criminalmente continuam com as contas ativas. E o meu perfil caiu”, afirmou.

Sem citar apenas um caso específico, Guipa ainda mencionou que conhece outras pessoas investigadas ou associadas a atividades ilegais que seguem normalmente nas plataformas digitais. A comparação rapidamente ganhou repercussão entre seguidores e páginas de entretenimento, levantando discussões sobre os critérios utilizados pelas redes para remoção de contas.

Além do Instagram, o comunicador afirmou que também teve problemas envolvendo outras plataformas, incluindo contas reservas e acesso ao TikTok. O caso agora está sendo acompanhado pelo advogado Luiz Augusto D’Urso, que atua na tentativa de recuperação dos perfis.

Mesmo diante da derrubada das contas, Guipa afirma que não pretende abandonar a atuação nas redes sociais nem deixar de falar sobre os temas que vinha abordando nos últimos anos.

“Se vocês acham que vão me calar na internet, vocês não sabem o problema que estão arrumando. Eu sou o tipo de pessoa que ressurge quando está no limbo”, declarou.

Até o momento, as plataformas citadas pelo apresentador não se pronunciaram oficialmente sobre a remoção das contas.