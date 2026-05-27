Israel, da dupla com Rodolffo, explica acidente de carro que matou cavalo:

Por r7

Publicada em 27/05/2026 às 16h20

O sertanejo Israel, da dupla com Rodolffo, usou suas redes sociais para explicar o acidente de carro que sofreu na BR-1563, em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (25). Um cavalo, que estava no meio da pista, foi atingido e morreu.

Israel contou que estava voltando de viagem, após fazer um show em São Paulo na Virada Cultural, e fez o caminho que já está acostumado para casa depois do voo.

“Estou bem, passei por um grande susto. Foi um acidente bem sério [...]. É um trecho do perímetro urbano de Goiânia que é muito mal iluminado. Tinha um carro na minha frente; quando ele abriu [caminho], tinha um cavalo bem na minha frente, não consegui nem frear, não deu tempo. Bati nesse cavalo, e ele foi parar do outro lado da pista“, narrou.

Segundo o cantor, como havia pouca iluminação, alguns carros chegaram a bater em seu veículo, mesmo parado.

“Consegui sair do carro com muito medo. Conseguia ouvir as freadas e os carros passando. Muitas pessoas frearam em cima, algumas chegaram a bater no meu carro, mesmo parado, de tão mal iluminado. Foi um susto muito grande, mas ninguém se machucou gravemente. Eu não tive nenhum arranhão. [...] Foi feio o negócio”, continuou.

Rodolffo, parceiro de Israel, estava no carro de trás e auxiliou o amigo. “Ficou comigo até o último segundo. Estava atrás de mim, viu tudo, me ajudou ali, sinalizando para o pessoal diminuir a velocidade.”