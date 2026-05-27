China executa advogado que envenenou bilionário devido a série da Netflix

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 27/05/2026 às 16h02

Xu Yao, condenado pelo homicídio do empresário bilionário Lin Qi, fundador da Yoozoo Games, uma das principais empresas de desenvolvimento de jogos da China, foi executado. O crime aconteceu em 2020, quando o advogado e ex-funcionário da empresa decidiu envenenar Lin após ter sido afastado pouco depois de o ter ajudado a fechar um acordo com a Netflix.

Xu foi condenado em 2024 a execução, segundo a BBC, ocorreu a semana passada, em 21 de maio.

A empresa do bilionário, a Yoozoo Games, detém os direitos para a adaptação cinematográfica da trilogia chinesa de ficção científica "O Problema dos Três Corpos", que a Netflix adaptou para uma série.

A série é baseada na trilogia escrita pelo autor chinês Liu Cixin, foi traduzida para mais de 40 línguas e adaptada para televisão e jogos de videogame.

A empresa em comunicado considerou que "tinha sido feita justiça".

Xu gastou centenas de milhares de yuan a comprar substâncias altamente tóxicas online, incluindo alfa-amanitina, um composto letal presente em alguns cogumelos venenosos.

O condenado e agora executado disfarçou o veneno sob a forma de cápsulas probióticas e colocou-o também em cápsulas de café, recipientes de água e garrafas de whisky, que compartilhou com Lin e outros funcionários da empresa.

Lin foi hospitalizado em dezembro de 2020 e morreu poucos dias depois. Tinha 39 anos. As outras vítimas adoeceram, mas recuperaram.

A série "O Problema dos Três Corpos" tornou-se extremamente popular na China e no estrangeiro. O autor, Liu Cixin, foi o primeiro escritor chinês a vencer o prestigiado Prémio Hugo, a principal distinção internacional da ficção científica.

Na China, as obras impulsionaram o crescimento de uma indústria de ficção científica que abrange cinema, videojogos, livros, revistas e exposições.