Sobreviventes presos em caverna no Laos mandam recados para familiares:

Por G1

Publicada em 28/05/2026 às 16h03

Os cinco sobreviventes encontrados por mergulhadores em uma caverna inundada no Laos mandaram mensagens para os familiares em um vídeo divulgado pela Seascoutdiving, organização de mergulho da Tailândia envolvida nos resgates.

Ainda dentro da caverna, os sobreviventes direcionaram seus recados principalmente para as mães. Eles entraram na caverna para procurar ouro e estão presos nela desde o último dia 20 de maio, quando a entrada foi repentinamente inundada por fortes chuvas.

"Não precisa se preocupar, mãe. Agora a equipe de resgate já chegou e agora estamos seguros", disse um deles.

Outro reforçou que está bem e logo estará em casa novamente. "Eu ainda estou forte e bem, daqui a pouco eu saio para te ver", disse outro.

"Mãe, esposa, filhos, não precisam se preocupar comigo, permaneçam firmes e fortes", pediu outro sobrevivente.

Antes do fim do vídeo, um dos mergulhadores informa aos cinco sobreviventes que vai começar a bombear água para fora da caverna e levar comida. O socorrista pede que eles descansem pois logo terão que rastejar para fora dali.

Nas redes sociais, a Thailand Rescue Divers pediu ajuda para arrecadar cilindros de oxigênio para retirar os sobreviventes presos.