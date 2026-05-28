Agricultura indígena e Etnoturismo conquistam espaço de destaque na 13ª Rondônia Rural Show

Por Wania Ressutti

Publicada em 28/05/2026 às 16h32

A valorização das comunidades indígenas de Rondônia e o fortalecimento da produção sustentável estão entre os destaques apresentados durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional. Por meio do programa Ater Indígena, executado pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), o governo de Rondônia vem ampliando a assistência técnica especializada e promovendo ações voltadas ao desenvolvimento econômico, cultural e social dos povos originários.

O trabalho é realizado em parceria entre a Emater-RO, a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), levando atendimento gratuito às comunidades indígenas em diferentes regiões do estado. Além da assistência técnica voltada à agricultura familiar, o programa contempla iniciativas como inclusão no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que abrange as duas pontas dessa atividade econômica: assistência técnica para quem produz e atendimento social àqueles que se encontram em vulnerabilidade alimentar.

Orientados pela Emater, as comunidades também têm apoio à comercialização de artesanato e incentivo à geração de renda, respeitando as tradições e a cultura de cada povo. O acesso ao crédito rural por meio do Pronaf, é um incentivo para viabilização de suas lavouras, especialmente a do café, vem ganhando espaço junto ao mercado nacional.

De acordo com o diretor-presidente da Emater-RO, Hermes José Dias Filho, a assistência técnica tem sido fundamental para ampliar as oportunidades dentro das aldeias. “A Emater-RO atua diretamente junto às comunidades indígenas, levando orientação técnica, acesso às políticas públicas e incentivo à produção. Nosso objetivo é fortalecer a autonomia das famílias indígenas, respeitando sempre a identidade cultural de cada povo”, afirmou.

Durante a feira, os visitantes também conhecem uma das novidades apresentadas pelo Governo de Rondônia: o Programa de Visitação em Terras Indígenas de Rondônia, instituído pela Portaria nº 14, de 7 de fevereiro de 2025, fortalecendo o Etnoturismo no estado de forma organizada, sustentável e respeitosa. O programa prevê apoio e capacitação das comunidades indígenas para elaboração de planos e roteiros de visitação, e desenvolvimento de ações voltadas à recepção de turistas interessados em vivenciar a cultura, os costumes e as tradições dos povos indígenas de Rondônia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das comunidades indígenas e para o desenvolvimento sustentável do estado. “O governo de Rondônia tem trabalhado para garantir oportunidades às comunidades indígenas, respeitando suas tradições, promovendo inclusão produtiva e incentivando ações que gerem renda. O Etnoturismo é mais uma ferramenta de valorização cultural e desenvolvimento econômico”, ressaltou.

A participação na Rondônia Rural Show Internacional tem sido uma importante oportunidade para apresentar ao público os resultados das ações desenvolvidas nas aldeias, promovendo a inclusão produtiva, a valorização cultural e o fortalecimento da identidade indígena.

A 13ª Rondônia Rural Show Internacional segue reunindo inovação, conhecimento e oportunidades de negócios, consolidando-se como uma vitrine das potencialidades do agronegócio e da agricultura familiar de Rondônia.

Fotos: Rayne Andrade