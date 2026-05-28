Ex de Safadão abre o jogo sobre indiretas envolvendo crise no casamento do cantor

Por Fabíola Reipert

Publicada em 28/05/2026 às 16h20

Depois de toda a repercussão envolvendo os rumores de crise no casamento de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Mileide Mihaile resolveu se pronunciar nas redes sociais.

A “influenciadora” negou que tenha publicado indiretas para o ex-marido após internautas associarem alguns vídeos postados por ela aos boatos envolvendo o cantor.

A movimentação começou depois que Mileide apareceu dançando e comemorando nas redes sociais com a legenda: “Nunca mais te vi. ‘Obrigada, eu lutei muito por isso’”.

Bastou isso para os seguidores começarem a relacionar a publicação ao momento delicado envolvendo Safadão e Thyane.

Além disso, outro vídeo antigo da influenciadora voltou a circular na web. Nas imagens, Mileide aparece bebendo ao som da música Raparigas, cuja letra diz: “Uma rapariga é bom, três rapariga é bom demais (vai!)”.

A internet, claro, interpretou a publicação como uma possível provocação diante das especulações sobre uma nova “pulada de cerca” de Safadão.

Mas Mileide tratou de colocar um ponto-final na história. “Não postei vídeo nenhum jogando indireta. Fiquem em paz com isso. Respeito demais meu filho para perseguir ou usar rede social para atingir o pai dele. Virem a página, por favorzão, turma. Beijos”, escreveu ela.

Os rumores de crise entre Wesley Safadão e Thyane Dantas ganharam força nos últimos dias. Pessoas próximas afirmaram que o casamento dos dois, que já dura 14 anos, estaria passando por mais um momento turbulento. Apesar disso, o casal negou as especulações.