Nova Mutum Paraná recebe grande ação de podas e arborização urbana

Por Sema

Publicada em 28/05/2026 às 16h32

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou uma grande ação de podas e arborização no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho. A iniciativa teve como objetivo beneficiar toda a população da região, promovendo segurança e organização do espaço público.

Durante a semana de atividades, foram executadas 220 podas e 5 erradicações de árvores que apresentavam risco à população ou comprometiam a infraestrutura local. A ação contou com o apoio da Superintendência Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD) e envolveu equipes técnicas especializadas.

De acordo com Hueslen Noronha, gerente de arborização e podas, a intervenção foi essencial para garantir o crescimento adequado das árvores de forma gerenciada. "A poda periódica evita que galhos atinjam a rede elétrica e invadam telhados. Além disso, contribui para a saúde da planta e mantém a arborização organizada dentro do espaço urbano.”

O secretário da Sema, Arthur Borin, afirmou que a ação de podas no distrito foi planejada para atender uma necessidade recorrente na região. "Muitas áreas verdes acabam invadindo o perímetro urbano, dificultando a visualização de motoristas e pedestres, especialmente no trânsito. A poda bem planejada não apenas embeleza a cidade, mas também previne quedas de galhos e melhora as condições de trafegabilidade nas vias".

O prefeito Léo Moraes destacou que ações de arborização e manutenção urbana são fundamentais para garantir mais segurança e qualidade de vida à população. “Cuidar da arborização é cuidar das pessoas e da cidade. Esse trabalho realizado em Nova Mutum Paraná ajuda a prevenir acidentes, melhora a mobilidade e mantém os espaços públicos mais organizados e seguros para todos os moradores”, afirmou o prefeito.

A Sema destaca que segue atenta às demandas da comunidade e que novos trabalhos serão realizados para assegurar mais qualidade de vida aos moradores. A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a manutenção urbana e a preservação ambiental.