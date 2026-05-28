Distritos do Baixo Madeira recebem melhorias em iluminação e áreas de lazer

Por Carla Maia

Publicada em 28/05/2026 às 16h41

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue avançando com os serviços de iluminação pública e revitalização de espaços públicos nos distritos do Baixo Madeira.

As equipes da Emdur realizaram atendimentos nos distritos de Nazaré, Tira Fogo e Boa Vista, levando mais segurança, valorização dos espaços públicos e melhorias importantes para os moradores.

No distrito de Boa Vista, foram executadas oito implantações de novos pontos de iluminação pública, além da revitalização do campo de futebol da comunidade, com substituição dos antigos refletores por luminárias em LED, garantindo mais potência, economia e eficiência na iluminação do espaço esportivo.

Já no distrito de Tira Fogo, foram realizadas mais cinco implantações de iluminação pública e a instalação de novos refletores na área do porto conhecido como “Porto dos Barcos”, reforçando a segurança e a visibilidade em um dos pontos de maior circulação da comunidade.

No distrito de Nazaré, as equipes executaram 20 manutenções na rede de iluminação pública e mais duas novas implantações. O distrito também recebeu melhorias no campo de futebol, com troca dos refletores e manutenção da instalação elétrica do espaço.

As ações em Nazaré incluíram ainda a instalação de refletores no parquinho e a iluminação da tradicional ponte de ferro do distrito, proporcionando mais segurança para moradores e visitantes durante o período noturno.

O prefeito Léo Moraes destacou que os investimentos em iluminação pública e revitalização de espaços comunitários contribuem diretamente para a qualidade de vida da população dos distritos. “Nosso compromisso é garantir que as melhorias cheguem também às comunidades mais distantes, levando mais segurança, dignidade e valorização dos espaços públicos. Iluminação de qualidade representa mais tranquilidade para as famílias e fortalece a convivência nas comunidades”.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou o compromisso da gestão municipal em levar melhorias também às comunidades mais distantes da capital.

“Nosso compromisso é chegar em todos os cantos de Porto Velho, levando iluminação, segurança e qualidade de vida. Estamos trabalhando tanto na capital quanto nos distritos, ouvindo as demandas da população e garantindo melhorias que impactam diretamente no dia a dia das famílias.”

A Prefeitura segue intensificando os serviços de modernização e manutenção da iluminação pública em toda a cidade, distritos e comunidades rurais, fortalecendo a segurança e valorizando os espaços públicos.