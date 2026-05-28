CRAS Theodoro Crommo promove “Chá de Mulheres e Idosas” no distrito de Jaci Paraná

Por Adaides Batista

Publicada em 28/05/2026 às 17h01

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou o “Chá de Mulheres e Idosas”, promovido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Theodoro Crommo, no distrito de Jaci Paraná, localizado no reassentamento Parque dos Buritis, Via 10, Quadra 8. O evento foi voltado às mulheres e idosas participantes do grupo do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), desenvolvido pela rede socioassistencial do município.

O evento tem como objetivo fortalecer os vínculos comunitários e familiares, promovendo acolhimento, convivência social, integração e valorização dos participantes. A programação contará com serviços de corte de cabelo, designer de sobrancelhas, sorteio de brindes e dinâmicas interativas, proporcionando um momento de cuidado, autoestima e lazer para os atendidos.

Segundo a coordenadora do Cras Theodoro Crommo, Fabiana Gonçalves, iniciativas como essas contribuem para o fortalecimento da convivência comunitária e para a promoção da inclusão social, especialmente entre mulheres e pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. “As atividades também representam uma importante ferramenta de fortalecimento emocional, social e familiar dentro da política pública de assistência social”, observou a coordenadora.

NOVA MUTUM

Na quinta-feira (28), o Cras Theodoro Crommo, realizará, ação itinerante para atender os moradores do distrito de Nova Mutum quando serão ofertados serviços de emissão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), emissão da Carteira da Pessoa Idosa, Carteira do Autista e cadastro para o programa “Mamãe Cheguei”, visitas unipessoais, além de atendimentos com orientações, informações e acolhimento às pessoas idosas.

O secretário da Semias, Paulo Afonso, destaca que os serviços ofertados pelos CRAS têm papel fundamental na prevenção de situações de risco social, além de promoverem cidadania, proteção social e melhoria da qualidade de vida das famílias acompanhadas pelo PAIF.

“A gestão municipal reforça o compromisso em ampliar ações de acolhimento e valorização das comunidades dos distritos, garantindo acesso aos serviços socioassistenciais e fortalecendo a rede de proteção social em todas as regiões de Porto Velho”, disse o prefeito Léo Moraes