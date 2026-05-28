Dr. Luis do Hospital entrega caminhão betoneira de R$ 500 mil para reforçar obras em Pimenta Bueno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/05/2026 às 15h46

A estrutura da Secretaria Municipal de Obras de Pimenta Bueno passou a contar com um novo equipamento voltado à execução de serviços urbanos. O município recebeu um caminhão betoneira avaliado em R$ 500 mil, destinado para auxiliar na realização de obras públicas e ampliar a capacidade operacional da administração municipal.

A entrega do equipamento foi realizada pelo deputado estadual Dr. Luis do Hospital, que esteve no município acompanhado do secretário Josué Moraes e da professora Marcilene Rodrigues. Conforme divulgado pelo parlamentar, o investimento tem o objetivo de oferecer mais agilidade aos trabalhos executados pela Prefeitura de Pimenta Bueno, especialmente nas demandas ligadas à infraestrutura.

Segundo o secretário Josué Moraes, a chegada do caminhão betoneira deverá contribuir diretamente para serviços relacionados à construção de calçadas, fundações e outras obras executadas pelo município. A avaliação apresentada é de que o equipamento representa um reforço significativo à capacidade de atendimento da Secretaria de Obras.

Ao comentar a entrega, o deputado estadual afirmou que o direcionamento de recursos aos municípios busca fortalecer a estrutura das administrações locais e ampliar investimentos em áreas consideradas prioritárias para a população.