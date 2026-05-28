Associação de Mulheres e Produtores Rurais de Ariquemes recebe implementos agrícolas com apoio de Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 14h35

A Associação das Mulheres e Produtores Rurais da Linha C-70 (ASMUPRO), em Ariquemes, foi beneficiada com novos implementos agrícolas adquiridos com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A associação recebeu uma carreta agrícola basculante e um pulverizador agrícola, equipamentos que irão auxiliar diretamente no fortalecimento das atividades rurais desenvolvidas pelos produtores atendidos pela entidade.



A presidente da associação, Invani Beatriz de Lay, destacou a importância dos equipamentos para os produtores da comunidade. Segundo ela, os equipamentos chegam para fortalecer o trabalho e melhorar as condições de produção dos associados. “É muito importante porque o pequeno produtor tem muita dificuldade em adquirir esses equipamentos. Vai ajudar muito na nossa produção”, disse.



O deputado Pedro Fernandes ressaltou que apoiar as associações rurais é investir no desenvolvimento da agricultura familiar e no fortalecimento da economia dos municípios. “Nosso compromisso é continuar apoiando quem produz e gera desenvolvimento no campo. Esses equipamentos ajudam a melhorar as condições de trabalho dos produtores e fortalecem diretamente a agricultura da nossa região”, afirmou o parlamentar.



Os implementos agrícolas vão contribuir para aumentar a eficiência, a agilidade e o suporte às atividades desenvolvidas pelos produtores rurais da Linha C-70. A iniciativa reforça o compromisso com investimentos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, valorização das associações rurais e desenvolvimento do setor produtivo em Rondônia.